أخبار الرياضة.. موعد مباراة الزمالك اليوم.. صالح جمعة يكشف كواليس عرض الزمالك

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية، ونستعرضها على النحو التالي:

يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي مساء اليوم الإثنين في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

صالح جمعة يكشف كواليس عرض الزمالك

أوضح صالح جمعة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا إمكانية إنتقله إلي نادي الزمالك.

تحدث مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق عن تفاصيل أزمته الصحية.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن تفاصيل ما حدث بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم مع أسامة نبيه المدرب العام في الساعات الماضية.