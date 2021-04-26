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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي والقناة الناقلة بالدوري الممتاز

صدى البلد

يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي مساء اليوم الإثنين في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، عبر فضائية أون تايم سبورتس.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، حصيلة 16 مباراة، فاز في 11 لقاءً، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر مرتين.

وضمت قائمة الزمالك كلا من:  حراسة المرمى : محمد أبو جبل - محمود جنش. الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد السلام - حمزة المثلوثي.  خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد أشرف "روقا" - محمود عبد العزيز - إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي. وفي الهجوم: مروان حمدي - سيف الدين الجزيري- حميد أحداد- حسام أشرف.‏

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