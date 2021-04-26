موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي والقناة الناقلة بالدوري الممتاز
يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي مساء اليوم الإثنين في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، عبر فضائية أون تايم سبورتس.
ويتصدر الزمالك جدول الترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، حصيلة 16 مباراة، فاز في 11 لقاءً، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر مرتين.
وضمت قائمة الزمالك كلا من: حراسة المرمى : محمد أبو جبل - محمود جنش. الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد السلام - حمزة المثلوثي. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد أشرف "روقا" - محمود عبد العزيز - إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي. وفي الهجوم: مروان حمدي - سيف الدين الجزيري- حميد أحداد- حسام أشرف.