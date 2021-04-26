تفاصيل خناقة كارتيرون مع أسامة نبيه

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن تفاصيل ما حدث بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم مع أسامة نبيه المدرب العام في الساعات الماضية.



وبدأت الأزمة بسبب قرار كارتيرون بمنع التصريحات الإعلامية للاعبين والجهاز الفني إلا بإذن مسبق منه بسبب غضب كارتيرون من تصريحات نبيه في الأيام الماضية وخاصة في ملف محمد عواد.

ووقعت مشادة بين نبيه وكارتيرون، حيث اعتذر الأول على قرار الفرنسي وأكد بأنه مدرب كبير وله تاريخه ومن غير المقبول أن يحصل على تصريح قبل الحديث في الإعلام وأن الأمر يجب أن ينطبق على اللاعبين فقط.

وأشار المصدر أن كارتيرون أكد لأسامة نبيه بأن القرار على الجميع ويجب الإلتزام به، لكن نبيه رفض الأمر وقال "أنا مدرب كبير وشاركت في كأس العالم".



وكان قرار نبيه في النهاية بالاعتذار ولم يحضر مران الفريق اليوم في الوقت الذي أكد كارتيرون لنبيه بأنه حال استمرار يجب أن يكون بالشروط التي يضعها وترك حرية القرار له في نهاية الأمر.