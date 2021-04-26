الكويت.. رقابة مشددة على المنتجات اللبنانية والهندية

أصبحت المنتجات اللبنانية والهندية، تحت الرقابة من قبل السلطات في الكويت، بعد تعليمات مشددة.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، إن المنتجات الهندية واللبنانية باتت تحت أعين الرقابة الدقيقة من قبل وزارة التجارة والصناعة، التي بدأت أمس رصداً لمخزون الخضروات والفاكهة المتوافر منها في السوق المحلي.

يأتي ذلك بعدما أعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، عن تأييد البلاد التام لقرار المملكة العربية السعودية حظر دخول الخضار والفواكه من لبنان بسبب استغلالها من قبل البعض لتهريب المخدرات.

فيما كشفت مصادر مطلعة أن "الاتصالات والاجتماعات المتواصلة منذ يوم الجمعة الماضي توصلت إلى اتفاق كي يسمح للشحنات اللبنانية التي دخلت حدود السعودية في طريقها إلى الكويت قبل نفاذ قرار المنع بدخول البلاد".

وأشارت المصادر إلى أن "تعليمات شفوية صدرت باستمرار السماح باستيراد شحنات الخضار والفواكه من لبنان بحراً وجواً في الوقت الحالي، مع تشديد الرقابة، ودعوة السلطات اللبنانية إلى العمل على ضمان خلو صادراتها من أي ممنوعات تعرّض صادراتها للحظر والمنع".

وعن المنتجات الهندية، رجحت المصادر أن عمليات رصد مخزون السلع من الهند تأتي في إطار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ومتابعة المستجدات في هذا الشأن.