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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استثمارات 8 مليارات جنيه

تشغيل تجريبي لمشروع الوحدة الثالثة لتوليد الكهرباء بالوليدية في أسيوط

محافظ أسيوط في محطة
محافظ أسيوط في محطة كهرباء الوليدية

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط التشغيل التجريبي لمشروع الوحدة الثالثة لمحطة توليد كهرباء أسيوط بالوليدية ذات الضغوط فوق الحرجة قدرة 650 ميجاوات والذي يجري تنفيذه ضمن المشروعات القومية العملاقة التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة على بعد 3 كم من خزان أسيوط و2.8 كم من قناطر أسيوط الجديدة.

 وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 8 مليارات جنيه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة للتنمية المستدامة وتنمية الصعيد.  

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جاء ذلك بحضور المهندس محمد مختار فهمي رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء والمهندس عماد جمال مدير عام محطة كهرباء الوليدية المركبة ذات الضغوط فوق الحرجة ولفيف من مهندسي المشروع والشركات المنفذة والمشرفة على التنفيذ.  


حيث بدأ المحافظ ومرافقوه زيارتهم للمحطة بتفقد أقسام المحطة والتي شملت وحدة التحكم والمراقبة وشاهد بدء التشغيل التجريبي لإنتاج الكهرباء بالوحدة تمهيدًا للتشغيل النهائي خلال الشهور الماضية كما تفقد المحافظ أقسام المشروع وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حيث تفقد قسم الغلايات والمحولات والتوربينات والمكثف وطلمبات رفع الضغط وطلمبات سحب المياه على النيل مباشرة فضلًا عن تفقد غرفة التحكم والمراقبة والصيانة.

 واستمع إلى شرح للمهندس عماد جمال مدير المشروع والذى أشار إلى أن الوحدة يجرى تنفيذها بتكلفة إجمالية متوقعة 480 مليون دولار أمريكي أي حوالي 8 مليار جنيه مصري وتم تجهيزها للعمل بإستخدام الغاز الطبيعي أو المازوت في الإشعال مع الالتزام بالقانون المصرى للبيئة فضلًا عن تجهيز الوحدة بمنظومة سحب الرماد من غازات الاحتراق لضمان الالتزام الكامل بيئيًا لافتًا إلى أن أعمال المشروع تتكون من 17 حزمة تم اسنادها إلى عدد من الشركات العالمية وذلك عن طريق طرح مناقصة عالمية بالإضافة إلى مجموعة من الشركات المصرية.  


وأشاد محافظ أسيوط – خلال الزيارة – بالجهد المبذول لنهو المشروع في توقيتاته المحددة وبدء التشغيل التجريبي له لإنتاج الكهرباء وربطه بالشبكة الموحدة كما وجه الشكر لمدير المشروع وجميع القائمين على تنفيذ الأعمال ومهندسي وحدة التحكم من الشركات الأجنبية والمصريين لجودة الأعمال وعمل تجارب ناجحة لتشغيل الشعلة وحتى المرحلة النهائية لاشعالها بنجاح ومراعاة معايير الأمن والسلامة مؤكدًا على أهمية مشروع الوحدة الثالثة لتوليد الكهرباء وضخامة الأعمال التي يجرى تنفيذها بالمشروع وفقًا لأحدث المعايير القياسية العالمية.

ولفت إلى أهمية المشروع الذى سيتم ربطه على شبكة جهد 500 ك.ف مع الشبكة الموحدة لجمهورية مصر العربية مشيدًا بوجود وحدة قياس الانبعاثات الموجودة بها وذلك للتحكم في الانبعاثات الناتجة عن المحطة كي لا يكون هناك أى تلوث للبيئة.

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اخبار محافظة اسيوط اللواء عصام سعد محطة كهرباء الوليدية تشغيل تجريبي محافظ أسيوط

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