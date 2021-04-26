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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع سير أعمال امتحان "أبريل" لطلاب صفوف النقل

محافظ بني سويف يتابع سير أعمال امتحان "أبريل" لطلاب صفوف النقل

صدى البلد

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على سير أعمال الامتحان  الورقى المجمع لشهر أبريل  2021، والذي انطلق اليوم بامتحانات الصف الخامس الابتدائي وعددهم 77799 طالبا وطالبة.

 

وذلك بالتزامن مع عقد امتحان  الصف الثانى الإعدادى  وعددهم 62801  طالبا وطالبة، ولجان امتحانات الصفين الأول الثانوى وعددهم 17076  والثاني الثانوي وعددهم 15792، وامتحان النقل للفني والتي تعقد ورقيا.

فيما تستكمل الامتحانات غداً الثلاثاء بامتحان مجمع لطلاب السادس الابتدائي والأول الإعدادى وأولى وثانية ثانوي، وتختتم الأربعاء القادم بامتحان الصف الرابع الابتدائي وأولى وثانية ثانوي. 

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جاء ذلك خلال تواصل سهام يوسف وكيلة الوزارة مع المحافظ، والتي أشارت إلى تفقدها"صباح اليوم" لجان الامتحانات ببعض المدارس، لمتابعة تنفيذ توجيهات المحافظ وتعليمات وقرارات وزارة التربية والتعليم بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية  أثناء عقد امتحانات صفوف النقل والتي تعقد بنظام الامتحان الورقى المجمع متعدد التخصصات "في يوم واحد" لكل صف.

 

ونوهت عن قرار الوزارة بأن امتحان شهر أبريل هو آخر امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي إيذاناً بانتهاء العام الدراسي 2020/2021 لتبدأ بعدها الإجازة الصيفية، وذلك باستثناء طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

من جانبه، أكد المحافظ على استمرار توفير كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصا على صحتهم وسلامتهم أثناء أداء الامتحان الذي يجرى في ظروف استثنائية بسبب كورونا.

ولفت  إلى أهمية تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال يوم الامتحان، مشددا على استمرار التنسيق بين رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية لتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء، دون حدوث أي ‏معوقات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحان.

فيما أضافت سهام يوسف عبدالله  وكيلة الوزارة أن مديرية  التعليم بالمحافظة قد أتمت استعداداتها لعقد الامتحان المجمع، مشيرة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية بجانب عرف العمليات الفرعية بالإدارات لمتابعة أعمال الامتحانات وحل المشكل.

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التربية والتعليم امتحانات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم التربية امتحان مجمع

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