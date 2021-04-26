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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حادث انقلاب سيارة

إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى ترعه بأبو المطامير

إنقلاب سيارة ميكروباص
إنقلاب سيارة ميكروباص

أصيب 7 أشخاص، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، منذ قليل، إثر حادث انقلاب سياره ميكروباص فى ترعة عبد الفتاح التابعة لقرية كوم الفرج على طريق أبو المطامير كفر الدوار، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

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تلقى اللواء محمد والي مدير امن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة  ميكروباص في ترعه عبد الفتاح التابعه لقريه كوم الفرج.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين اصابه 7 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى أبو المطامير العام لتلقى العلاج اللازم.

وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

انقلاب سيارة ميكروباص حوادث البحيرة امن البحيرة حوادث الطرق اخبار الحوادث

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