عميد كلية الأداب بطنطا : بدء عملية تطوير المرافق وصيانة المدرجات

أكد الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الأداب بجامعة طنطا، اليوم الاثنين البدء قى تنفيذ عملية تطوير بالكلية، تشمل كافة مرافق الكلية، ورفع كفاءة وصيانة الحمامات والتى تشمل 13 دورة مياه بالجانب الشرقي من الكلية.

وأضاف عميد كلية أداب طنطا، واستكمال صيانة المدرجات وصيانة الحوائط والأرضيات، وذلك من أجل ظهور الكلية بالمظهر اللائق والحضارى، والذى يعكس مدى عراقة هذه الكلية لجميع منتسبيها.

وكشف "المصري " أن أعمال التطوير ، بدأت المرحلة الأولي بها فعليا وتجرى حاليا، وتتضمن صيانة الحوائط والأرضيات، وذلك بتغير كامل للأرضيات بعرض 60فى60 سم وبارتفاع 150 سم من الجدران بالرخام والجرانيت.