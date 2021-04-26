وزير النقل أمام مجلس النواب: لا خصخصة للسكك الحديدية

وزير النقل أمام مجلس النواب: لا خصخصة للسكك الحديدية
أكد كامل الوزير وزير النقل، الفريق كامل الوزير أنه لا خصخصة لقطاع السكك الحديدية، وإنما قد نستعين بشركات إدارة و تشغيل ونستهدف الاستفادة من خبرات الدول الأخرى.
وانتقد وزير النقل رفض البعض للاستعانة بالقطار السريع، مضيفا:" بيقولولنا هل أنت غني علشان تستعين بالقطار السريع".
و تابع :" هدفنا أن يوجد خط جديد يربط الصعيد بالدلتا"، متسائلا :"هل يجوز أن يكون هناك خط واحد يخدم أهالينا في الصعيد و هو يخدم 50% من سكان مصر".
جاء ذلك خلال استعراضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لخطط تطوير هيئة السكة الحديد.