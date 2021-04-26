وزير النقل أمام مجلس النواب: لا خصخصة للسكك الحديدية

أكد كامل الوزير وزير النقل، الفريق كامل الوزير أنه لا خصخصة لقطاع السكك الحديدية، وإنما قد نستعين بشركات إدارة و تشغيل ونستهدف الاستفادة من خبرات الدول الأخرى.

وانتقد وزير النقل رفض البعض للاستعانة بالقطار السريع، مضيفا:" بيقولولنا هل أنت غني علشان تستعين بالقطار السريع".

و تابع :" هدفنا أن يوجد خط جديد يربط الصعيد بالدلتا"، متسائلا :"هل يجوز أن يكون هناك خط واحد يخدم أهالينا في الصعيد و هو يخدم 50% من سكان مصر".

جاء ذلك خلال استعراضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لخطط تطوير هيئة السكة الحديد.