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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الثقافة السعودية تشارك باجتماع فرق العمل الثانية للمسار الثقافي لقمة دول العشرين

وزارة الثقافة السعودية
وزارة الثقافة السعودية

شارك المشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة السعودية، راكان بن إبراهيم الطوق مُمثلاً لوزارة الثقافة في اجتماعات فرق العمل الثانية للمسار الثقافي في قمة مجموعة دول العشرين، وذلك تحضيراً للاجتماع الوزاري الذي سيجمع وزراء الثقافة في دول مجموعة العشرين ورؤساء المنظمات الدولية ذات الصلة.

وتأتي الاجتماعات استمراراً لمبادرة المملكة في استحداث مسار ثقافي على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين يسهم في إيجاد حوار دولي فعّال تناقش فيه أهم القضايا الثقافية العالمية.

وأقرّت جمهورية إيطاليا، دولة الرئاسة لهذا العام، اجتماعات المسار الثقافي للعام 2021م، لمناقشة ثلاث أولويات تتمثل في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ومعالجة أزمة تغير المناخ من خلال الثقافة، وبناء القدرات من خلال التدريب والتعليم.

وتناولت اجتماعات فرق العمل الثانية محاور متعددة شملت مناقشة مخرجات اجتماعات فرق العمل الأولى للمسؤولين في الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، وبحث التوصيات والمخرجات الناتجة عن الندوات الافتراضية، وإبداء الرأي في البيان الوزاري الذي من المقرر المصادقة عليه خلال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء ثقافة قمة مجموعة العشرين والذي من المقرر أن يقام في شهر يوليو 2021م.

وتشارك المملكة في الاجتماعات بصفتها نائب رئيس في اجتماعات المسار الثقافي لدول المجموعة للعام الحالي، وذلك بعد أن نجحت في استحداث المسار الثقافي خلال استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين للعام 2020م، عبر تنظيمها لأول اجتماع وزاري رفيع المستوى لوزراء ثقافة دول مجموعة العشرين، الذي حظي لاحقاً بدعم المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لاستمرارية انعقاده ضمن إطار القمة التي تعقد سنوياً.

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