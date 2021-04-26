الجثث تملأ الشوارع .. قصة تسوماني كورونا التي تضرب الهند

يموت الأشخاص المصابون بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الشوارع، وتتراكم الجثث في محارق الجثث، وينفد الأكسجين والأسرة في المستشفيات.. مشاهد قاسية ومأساة مرعبة تعيشها الهند حتى خرجت فيها الأمور عن السيطرة.

تسونامي كورونا تجتاح الهند



خلال الموجة الثانية التي وصفت بأنها "تسونامي"، يتجول الأشخاص المصابون في شوارع الهند بحثًا عن مستشفيات ذات أسرة مفتوحة، ونفدت نقالات المشرحة، وكان من المقرر استخدام الأشجار من الحدائق لحرق الجثث.

يطارد الناس أنبوبة الأكسجين الذي يتم بيعها في السوق السوداء في الهند ، لإبقاء الأقارب المصابين بأمراض خطيرة على قيد الحياة ، وما يزيد من الأمر سوءًا الأشخاص الذين يخزنون الإمدادات يثيرون الذعر إلى جانب النقص في المستشفيات.

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إصابات بأرقام فلكية

ظهرت القصص المروعة مع تفاقم أسوأ تفشي لـ "كوفيد-19" في العالم يوم الاثنين ، حيث وصلت الإصابات إلى ذروة قياسية عالمية (352991) لليوم الخامس على التوالي ووصلت الوفيات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بأكثر من 2800.

أبلغت الهند عن ما يقرب من ثلاثة ملايين حالة نشطة، ومع ذلك يُعتقد أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير ، حيث تشير التقارير إلى أن ما يصل إلى 15000 شخص يموتون كل يوم.

يبلغ عدد سكان الهند 1.3 مليار نسمة ، ويبلغ عدد الإصابات 17.31 مليون و 195123 حالة وفاة منذ أن بدأ الوباء قبل أكثر من عام.

فيما ترسل المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة مساعدات طبية عاجلة، بما في ذلك الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي، لمحاربة الموجة الثانية المدمرة التي خرجت عن نطاق السيطرة هذا الشهر.

نقص الأكسجين

في مدينة حصار شمال غرب البلاد ، تجمع محتجون خارج مستشفى بعد وفاة خمسة مرضى بفيروس كورونا صباح الاثنين، حيث زعمت عائلاتهم أن نقص الأكسجين هو السبب.

وقالت "إن دي تي في" إن هذه هي الحادثة الثالثة خلال 24 ساعة فقط في ولاية هاريانا ، حيث تم الإبلاغ عن 10 آلاف حالة جديدة في يوم واحد، وفي نهاية الأسبوع ، توفي 20 مريضًا في مستشفى في جايبور ، وتوفي أربعة في مستشفى في جورجاون وتوفي أربعة في مستشفى ريوري وسط نقص مزعوم في الأكسجين.

وفي نيودلهي ، توفي 24 مريضا في المستشفى بسبب انخفاض ضغط الأكسجين يوم الجمعة.

أسواق سوداء لبيع أنابيب الأكسجين

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كورونا تقبض روح مصاب كل 4 دقائق

ووصفت التقارير أنه يموت شخص كل أربع دقائق في العاصمة ، حيث تمتلىء أسرة العناية المركزة تقريبًا بالمرضى، وأرسلت المستشفيات في نيودلهي رسائل استغاثة من أجل الموارد ، قائلة إنها غير قادرة على التعامل مع اندفاع المرضى.

وقال متحدث باسم مستشفى سير جانجا رام في العاصمة لرويترز "المستشفى حاليا في حالة أزمة شديدة"، ارتفع الطلب على الأكسجين بأكثر من 20 في المائة على الصعيد الوطني ، مع تحول الكثير إلى السوق السوداء المزدهرة ، حيث يُفرض عليهم أسعار باهظة ، لإبقاء أحبائهم على قيد الحياة.



محارق جثث

في نيودلهي والمدن الأخرى، تم حرق الجثث في منشآت مؤقتة تقدم خدمات جماعية، حيث يتم حرق العديد من الجثث في العاصمة لدرجة أن السلطات تتلقى طلبات لبدء قطع الأشجار في الحدائق لاستخدامها في إشعال النار.

وبثت قناة "إن دي تي في" صورا لثلاثة من العاملين في مجال الصحة في ولاية بيهار الشرقية وهم يسحبون جثة على الأرض في طريقها إلى الحرق، حيث نفدت نقالات، وتُظهر الصور القاتمة الجثث تُنقل بينما تحترق داخل محارق الجثث.

محارق الجثث

وفاة ما يقرب من 15000 شخص كل يوم

قال “بيرامار موخيرجي” عالم الأوبئة بجامعة “ميتشيجان” في الولايات المتحدة ، إن العدد الحقيقي للوفيات قد يكون من ضعفين إلى خمسة أضعاف ما يتم الإبلاغ عنه، فقد تم الإبلاغ عن ما يقرب من 3000 حالة وفاة يومية في الأيام الأخيرة.

وقال “موخيرجي” إن مجزرة البيانات أدت إلى عدم الإبلاغ عن الإصابات والوفيات، وأضاف: “من خلال جميع النماذج التي قمنا بها ، نعتقد أن العدد الحقيقي للوفيات هو ضعفين إلى خمسة أضعاف ما يتم الإبلاغ عنه”.

حرق الجثث بالأماكن العامة



لماذا الموجة الثانية أسوأ من الأولى؟

بدأت الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الارتفاع في فبراير وارتفعت إلى مستويات قياسية هذا الشهر مع انتشار الموجة الثانية بشكل أسرع من الأولى، حيث اتُهمت الهند بالتخلي عن حذرها بشأن قيود العزل عندما انخفضت الإصابات بعد الموجة الأولى.

فقد أعيد فتح معظم الأماكن العامة ، وكانت هناك تجمعات انتخابية حاشدة حضرها عشرات الآلاف من الأشخاص ، فضلاً عن التجمعات الدينية الكبيرة.

وقال الدكتور “عبد الفتاح الدين” وهو عضو في فريق عمل كوفيد بولاية كيرالا ، لبي بي سي إن "كانت هناك إشارات تحذيرية في فبراير، لكننا لم نعود إلى حذرنا".

وأضاف الدكتور فتحي الدين:"لقد قلت في فبراير إن كوفيد لم يذهب إلى أي مكان وإن تسونامي سيضربنا إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، من المؤسف أن تسونامي ضربنا بالفعل الآن".

وأكد :"تسلل شعور زائف بالحياة الطبيعية والجميع ، بمن فيهم الأشخاص والمسؤولون ، لم يتخذوا إجراءات لوقف الموجة الثانية".