بموقع الحادث.. قاتل الطفلة جنى بالفيوم يمثل جريمته أمام النيابة العامة

اصطحبت نيابة مركز أبشواى بالفيوم العامل المتهم بقتل الطفلة جنى، لإجراء معاينة تصويرية لكيفية ارتكابه الجريمة، وإعادة تمثيلها بموقع الحادث.

وخاطبت النيابة مصلحة الطب الشرعى لافادتها بنتائج تشريح جثة المجنى عليها الطفلة جنى ، لاستكمال التحقيقات ، مع مواصلة سؤال شهود الواقعة والجيران.

كانت مباحث أبشواى بمحافظة الفيوم قد تمكنت من ضبط قاتل الطفلة جنى أبنة قرية العجميين بمركز أبشواى بالفيوم والتى عثر على جثتها منذ أيام، قتيلة وملقاة فى احدى المصارف.

البداية عندما تلقى مدير أمن الفيوم أخطارا من مأمور مركز أبشواى يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بأشراف اللواء صبرى عزب مدير أدارة البحث الجنائى بالفيوم وضم العميد ياسر صلاح رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، والعقيد مصطفى حسن رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع غرب الفيوم، و المقدم محمد عثمان مفتش مباحث قسم شرطة مركز أبشواي والرائد هيثم طلبة رئيس مباحث مركز أبشواى .

و تمكن فريق البحث من كشف غموض الحادث والتوصل الى الجانى ، حيث تبين أن المتهم ويدعى ك . ع (21 عاما ) طلب من الطفلة شراء علبة سجائر له وبعدها طلب منها الدخول الى منزله لمساعدته فى بعض الاعمال المنزلية، وإغرائها باللعب على الكمبيوتر.

وقام المتهم بوضع يده على فم الفتاة وحاول التحرش بها، إلا أنها رفضت وحاولت الصراخ، فوضع يده فى فمها لاسكاتها حتى لا يسمعها الجيران، وعاجلها بضربة على رأسها، وطعنها بسكين المطبخ، ثم حملها ببطانية ووضعها على التروسيكل الذى يعمل عليه ، وألقاها فى مصر ف القرية.

وتم القبض على القاتل الذى أعترف تفصيليا بجريمته ، وتم تحرير محضر بالحادث ، واحيل الى نيابة أبشواى التى تولت التحقيق .