يتعمله استاد باسمه.. عمرو عرفة يوجه رسالة لـ عماد متعب

شارك المخرج عمرو عرفة متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بصورة مع عماد متعب لاعب النادي الأهلي.



وكتب عمرو عرفة قائلا "‏‎#عماد_متعب قدوة حسنة يحتذي بها ويتعمله استاد مش مدرج باسمه".



وفي وقت سابق، روى المخرج عمرو عرفة، ذكريات جمعته بالفنان الراحل علاء ولى الدين، خلال تواجدهما في آخر يوم من تصوير فيلم عربي تعريفه في دولة البرازيل.



وقال عمرو عرفة، عبر حسابه بموقع تويتر: "كان آخر يوم تصوير في البرازيل وجريت على علاء أتصور معاه مع إني عمري ما طلبت من ممثل أثناء الشغل أتصور معاه وربنا يعلم دي كانت آخر مرة ليا وله.. تاني يوم رجعنا مصر وحصل اللي حصل.. ألف رحمة ونور عليه.. نسألكم الفاتحة علاء ولي الدين؟".