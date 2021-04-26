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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عصر جديد من جوجل.. ميزات أندرويد 12 تغيير ثوري قادم لهاتفك

ميزات أندرويد 12
ميزات أندرويد 12 تغيير ثورى قادم لهاتفك

تفصلنا أيام قليلة عن إطلاق الإصدار الرسمى من أحدث نظام تشغيل لهواتف أندرويد وهو نظام Android 12  أندرويد 12 ، والذى من المقرر أن تعلن عنه شركة جوجل الأمريكية، خلال شهر مايو فى مؤتمرها القادم.

 

وبحسب موقع Android Central فإن جوجل ستطلق نظام التشغيل الجديد أندرويد 12 بعدد من الميزات الثورية، والتى تمهد لتجربة جديد من التحكم فى الهاتف وسهولة التعامل مع التطبيقات والإعدادات فى هواتف أندرويد، ومن أبرز الميزات التى سيأتى بها نظام أندرويد 12 :

 

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إدارة الملفات المحذوفة 
وسيوفر أندرويد 12، طريقة جديدة للمستخدمين لإدارة جميع الملفات المحذوفة على أجهزتهم، حيث سيكون للتطبيقات وصول مباشر فقط إلى الملفات التي تقوم بإنشائها وليس أي مساحة تخزين أخرى داخل الجهاز ما لم يُسمح لها بذلك.

 

إزالة التطبيقات الغير مستخدمة
وتعمل الميزة على حذف الملفات المؤقتة من التطبيقات غير المستخدمة فى أندرويد 12، وذلك للحد من عمل التطبيق لم يتم استخدامه لأكثر من شهرين، والذي يتم إلغاء أذوناته من جمع بيانات المستخدم وربما مشاركة البيانات الحساسة بدون معرفة المستخدم.


إصلاح المشكلات الشائعة 
وعملت جوجل فى أندرويد 12 على إصلاح مشكلة الاتصال المتقطع بشبكة الواي فاي Wi-Fi، والأخطاء التي تسببها التقاط لقطة شاشة من شاشة القفل، وإقفال التنشيط الجزئية التي تسببت في استنزاف البطارية. 


تحسين ميزة تقسيم الشاشة 
وتعتبر ميزة تقسيم الشاشة موجودة في أندرويد منذ بضع سنوات، ولكن مع أندرويد 12 ستمنحك الميزة مزيدا من التحكم في تطبيقات تقسيم الشاشة، كما ستتيح لك الميزة الآن تبديل مراكز علامات التبويب المفتوحة عن طريق النقر المزدوج على المركز.


التحكم في أذونات التطبيقات 
وسيقدم أندرويد 12 ميزة أخرى تسمى "مركز إدارة الأذونات"، تقدم نظرة عامة على الأذونات المستخدمة على جهازك بواسطة العديد من التطبيقات لإعطائك فكرة عادلة عن الإذن الأكثر طلبًا على جهازك.
 

أندرويد 12 جوجل هواتف اندرويد ميزات أندرويد 12 تغييرات أندرويد 12

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