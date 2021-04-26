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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البدء فى مشروع الصرف الصحي فى 4 قرى غرب الأقصر

رئيس مدينة القرنة
رئيس مدينة القرنة مع أعضاء شركة الصرف الصحي

استقبل العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، اللجنة المشكلة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة المساحة بالهيئة، والشركتين المنفذتين لمشروع الصرف الصحي لـ 4 قرى هي الأقالتة والبعيرات والقبلي قامولا ونجع البركة لاستلام المواقع الخاصة بمحطات الرفع بعد إزالة كافة المعوقات للبدء في التنفيذ.

بيت الزكاة يتبرع بـ ٥٠ أسطوانة أكسجين لمستشفى القرنة في الأقصر

إجراء 30 عملية جراحية خلال أسبوع داخل مستشفى القرنة المركزي بالأقصر


وتهدف هذه المشروعات إلى خدمة المواطن الأقصري، ويستفيد من محطات الرفع بـ 4 قرى حوالي 60000 نسمة.


كما تم تسليم المواقع إلى الشركات المنفذة مصنع حلوان، وشركة كير للمقاولات العامة للصيانة "الهيئة العربية للتصنيع".

مياة الشرب الأقصر اخبار المحافظات اخبار الاقصر

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