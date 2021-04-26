البدء فى مشروع الصرف الصحي فى 4 قرى غرب الأقصر
استقبل العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، اللجنة المشكلة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة المساحة بالهيئة، والشركتين المنفذتين لمشروع الصرف الصحي لـ 4 قرى هي الأقالتة والبعيرات والقبلي قامولا ونجع البركة لاستلام المواقع الخاصة بمحطات الرفع بعد إزالة كافة المعوقات للبدء في التنفيذ.
وتهدف هذه المشروعات إلى خدمة المواطن الأقصري، ويستفيد من محطات الرفع بـ 4 قرى حوالي 60000 نسمة.
كما تم تسليم المواقع إلى الشركات المنفذة مصنع حلوان، وشركة كير للمقاولات العامة للصيانة "الهيئة العربية للتصنيع".