البدء فى مشروع الصرف الصحي فى 4 قرى غرب الأقصر

استقبل العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، اللجنة المشكلة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة المساحة بالهيئة، والشركتين المنفذتين لمشروع الصرف الصحي لـ 4 قرى هي الأقالتة والبعيرات والقبلي قامولا ونجع البركة لاستلام المواقع الخاصة بمحطات الرفع بعد إزالة كافة المعوقات للبدء في التنفيذ.



وتهدف هذه المشروعات إلى خدمة المواطن الأقصري، ويستفيد من محطات الرفع بـ 4 قرى حوالي 60000 نسمة.



كما تم تسليم المواقع إلى الشركات المنفذة مصنع حلوان، وشركة كير للمقاولات العامة للصيانة "الهيئة العربية للتصنيع".