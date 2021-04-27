الفنان هشام سليم يكشف عن مرجعيته لتمثيل أدوار مخابراتية .. فيديو



قال الفنان هشام سليم ، إن المراجع الخاصة بي التي جعلتني أقوم بتقديم أدوار عن المخابرات والضباط هو إنني تقابلت مع أشخاص من المخابرات ولدى العديد من الأصدقاء يعملون في الشرطة وفي الأمن الوطني .

وأضاف هشام سليم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه “ اكسترا نيوز “ : ”أن ضابط الشرطة بغض النظر عن عملة فهم أشخاص طبيعيين ولديهم مشاعر ولكن علي الوجه الأخر عندما يكونون في عملهم يجبر أن يتعامل بصرامة لتأدية عمله”.



وأوضح هشام سليم ، أن العدو في الماضي كان معرف أم العدو اليوم اصبح مجهول ويعيش وسط الناس ومن الممكن أن يكون زميل لي في العمل ونحن لا نعلم ذألك وهؤلاء الأشخاص الأعداء يعملون إلي إسقاط الوطن .



وتابع هشام سليم ،أن المخابرات المصرية من اذكي 3 أجهزة مخابرات في العام وهذا ما يوضحه المسلسل كما انه يوضح حقيقة الأشياء التي كانت تدور حولنا وحول المواطنين ولا نعلم عنها شيء .