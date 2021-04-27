تاج الدين: التطعيم يساعد على زيادة المناعة ومقاومة المرض..فيديو

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أهمية الحصول على التطعيم لأنه سيساعد على زيادة مناعة الجسم ويقلل الإصابة بالمرض في الفترة المقبلة.

وأضاف "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن حالات الإصابة تختلف من شخص لآخر؛ فمن الممكن أن تبدو على المريض أعراض طفيفة أو متوسطة وأخرى شديدة، كما أنه من الممكن أن تحدث الإصابة ولا تظهر أي أعراض على المريض.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية أن هناك فرقا كبيرا بين عدوى وبين المرض.