لجنة النقل بالبرلمان : قائد القطار مثل قائد الطائرة وسيكون هناك إجراءات لتطوير المنظومة.. فيديو

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن هناك إجراءات كان يتم العمل بها قديما وهي أنه يتم عمل تحليل مخدرات للسائقين ومن كان يثبت تعاطيه يتم إيقافه لمدة عام .

وأضاف عابد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم أنه يتم الفصل النهائي إذا تبين أنه تعاطى مجددا.

وتابع رئيس لجنة النقل بالبرلمان أن المجلس حاليا يدرس قرار رئيس مجلس الوزراء بفصل أي قائد قطار يتبين تعاطيه للمواد المخدرة بشكل نهائي.

وأشار عابد إلى أنه بناء على القرار الجديد من يثبت تعاطيه للمخدرات سيفصل بشكل نهائي، مؤكدا أن أهمية قائد القطار مثل قائد الطائرة وقائد السفينة.