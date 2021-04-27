لعبة نيوتن الحلقة 14 .. محمد ممدوح يتهم منى زكى بالزنا

شهدت الحلقة 14 من مسلسل لعبة نيوتن العديد من الأحداث منها ، قيام حازم “ محمد ممدوح ” ، باتهام زوجته هنا “ منى زكى ” بالزنا والفجور ، بعد أن علم بنسب ابنهما الى مؤنس “ محمد فراج”.

أما حازم فقد حاول ان يراود أمينة “ عائشة بن أحمد ” ، عن نفسها الا انها رفضت ، مما جلعه تعتذر لها .

أحداث الحلقة السابقة :

شهدت الحلقة 13 من مسلسل لعبة نيوتن والذى تقوم ببطولته الفنانة منى زكى العديد من الأحداث ، حيث جاء التقرير الخاص بالحالة النفسية لـ هنا “ منى زكى ” ، ليس في صالحها ، مما دفع المحامى الخاص بها للبحث عن حل آخر.

واقترحت هنا “ منى زكى ” على المحامي أن يتم كتابة الطفل باسم أب آخر حتى يحصل على حضانته ، وجد وافق على ذلك ، حيث كانت تنوى ان يتم كتابة الطفل باسم زياد “ ادم الشرقاوى ” .

وكانت المفاجأة فى نهاية الحلقة ان مؤنس “ محمد فراج ” ضغط على هنا “ منى زكى ” حتى تقوم بكتابة الطفل باسمه ، وقد أخبرت أمينة “ عائشة بن أحمد “ والد الطفل الحقيقي حازم “ محمد ممدوح ” بهذا الأمر.

بطال مسلسل لعبة نيوتن

يشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن، عدد كبير من الفنانين، على رأسهم “منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد”، إضافة إلى الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى التي انتهت من تصوير دورها قبل وفاتها.

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كواليس مسلسل لعبة نيوتن :

مسلسل لعبة نيوتن شهد العديد من الكواليس بداية من تأجيل العمل لعام كامل، حيث كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020، إلا أن انتشار أزمة كورونا منع فريق العمل من السفر إلى عدد من البلدان التي كان من المقرر التصوير فيها، إضافة لعدم الانتهاء من التصوير، وحتى اللحظة الحالية يواصل فريق العمل، تصوير آخر المشاهد، كما تم تغيير اسم العمل من "تقاطع طرق" إلى لعبة نيوتن.

مخرج ومؤلف مسلسل لعبة نيوتن :

يقوم بإخراج وتأليف مسلسل لعبة نيوتن، تامر محسن، والذي سبق أن قدم عددا من الأعمال التي حازت إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل "هذا المساء" الذي شارك في بطولته كل من “إياد نصار وحنان مطاوع وأروى جودة”، كما قدم مسلسل "تحت السيطرة" من بطولة الفنانة نيللي كريم.