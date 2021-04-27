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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لرفع إنتاج الطاقة النظيفة لـ 80% بحلول 2030.. البيت الأبيض يعتزم تنمية مرافق حماية البيئة

البيت الابيض
البيت الابيض

أعلن مصدر في الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض يعتزم التركيز على تنمية المرافق والنقابات والمجموعات الخاصة بحماية البيئة لرفع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة كي تصل 80% من معدل الإنتاج الكلي بحلول عام 2030، وحسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية فإن البيت الأبيض يعمل على تحضير مسودة لقانون وعرضه أمام الكونجرس.


وقال نائب مستشار البيت الأبيض للمناخ علي زيدي "هدفنا أن نعرض هذا من خلال القانون.. هناك العديد من الطرق التي يمكنها أن تفضي إلى تقدم ملحوظ في قطاع الطاقة، وهذا (القانون) يعد قويا للغاية، لأنه يسهم بوضع المرافق خطة واضحة ونظيفة". 


وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد عبر عن طموحه بأن تتخلى الولايات المتحدة عن إصدار الانبعاثات الكربونية كليا بحلول عام 2035 وتسهم الطاقة النظيفة بـ40% من قطاع الطاقة في الولايات المتحدة، وبإمكان البلاد رفع هذه النسبة إلى 80% باستخدام التكنولوجيا المتوفرة ودون الحاجة إلى أي كلفة إضافية، وذلك بسبب انخفاض سعر البطاريات القابلة للشحن.

الادارة الامريكية حماية البيئة النظيفة الطاقة جو بايدن البيت الأبيض

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