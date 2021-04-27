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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفلبين تسجل 7204 إصابات جديدة بفيروس كورونا و63 حالة وفاة

فيروس كورونا
فيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، 7 آلاف و204 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) ليرتفع العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في البلاد إلى مليون و13 ألفا و618 حالة.


ووفقا لبيانات وزارة الصحة الفلبينية، ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 16 ألفا و916 حالة وفاة، بعد تسجيل 63 حالة وفاة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 925 ألفا و27 شخصا بعد تعافي 10 آلاف و109 أشخاص، بحسب ما نقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية.
 

وتعد الفلبين ثاني أكثر الدول تضررًا بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.

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