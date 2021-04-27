محافظ أسيوط يشدد على المتابعة المستمرة لمخزون الأدوية والأكسجين بالمستشفيات

خلال لقاءه بقيادات الصحة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعدد من قيادات مديرية الصحة والسكان بالمحافظة بقيادة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط وذلك لمناقشة الموقف الصحي العام بالمحافظة والإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" ومواجهة تداعياته .

جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا رفعت مدير إدارة الصيادلة بمديرية الصحة ، والدكتور أحمد سيد مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة والمشرف على مستشفى العزل بأبوتيج ، والدكتورة مروة حاني وكيل إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالمديرية، والدكتورة نسرين عبدالرحمن مدير وحدة المستلزمات الطبية والمشرف الفني على التموين الدوائي بمديرية الصحة.

حيث ناقش المحافظ الإجراءات التي يتم اتخاذها لاستقبال المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ومدى جاهزية المستشفيات على مستوى المحافظة من حيث الأسرة وشبكات ومخازن وأسطوانات الأكسجين خصوصاً مستشفيات العزل وصرف شنط أدوية علاج كورونا وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة إضافة إلى مدى جاهزية مراكز اللقاح الأربعة والتي تم تخصيصها على مستوى المحافظة لتلقي المواطنين بدءاً من مرحلة استقبال المواطنين وتسجيلهم ثم غرفة التطعيم بالإضافة إلى غرفة الفحص وقياس الضغط والسكر تسهيلًا على المواطنين للحصول على اللقاح.

وشدد محافظ أسيوط على المتابعة المستمرة والدورية على مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية فضلاً عن الأكسجين والتأكد من توافر كميات كافية للاستهلاك الحالي والتواصل المستمر مع الوزارة والشركات المتعاقد معها لتوفر كميات الاكسجين المطلوبة في التوقيتات المحددة وفقًا لخطة العمل بالمنظومة والتأكيد على توفر المصادر البديلة للأكسجين بجميع المستشفيات خاصة التي يتوفر بها أسرة عناية مؤكداً على استمرار جولاته المفاجئة للمستشفيات ومخازن الأدوية للوقوف على الاحتياجات والتأكد من توافر مخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية والمهمات موجهاً بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمواجهة الأزمة وتداعياتها وتلبية احتياجات مستشفيات العزل و المستشفيات المركزية والعامة وتزويدها بالأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية

وناشد محافظ أسيوط المواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وخاصة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".

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