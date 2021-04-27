عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال لقاءه بقيادات الصحة

محافظ أسيوط يشدد على المتابعة المستمرة لمخزون الأدوية والأكسجين بالمستشفيات

محافظ أسيوط يجتمع
محافظ أسيوط يجتمع بقيادات مديرية الصحة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعدد من قيادات مديرية الصحة والسكان بالمحافظة بقيادة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط وذلك لمناقشة الموقف الصحي العام بالمحافظة والإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" ومواجهة تداعياته .

فض 78 سوق وحفل زفاف وعزاء وتحرير 1838محضر للمنشأت في أسيوط

محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي ومركز تدريب الصحة بحي شرق

جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا رفعت مدير إدارة الصيادلة بمديرية الصحة ، والدكتور أحمد سيد مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة والمشرف على مستشفى العزل بأبوتيج ، والدكتورة مروة حاني وكيل إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالمديرية، والدكتورة نسرين عبدالرحمن مدير وحدة المستلزمات الطبية والمشرف الفني على التموين الدوائي بمديرية الصحة.
حيث ناقش المحافظ الإجراءات التي يتم اتخاذها لاستقبال المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ومدى جاهزية المستشفيات على مستوى المحافظة من حيث الأسرة وشبكات ومخازن وأسطوانات الأكسجين خصوصاً مستشفيات العزل وصرف شنط أدوية علاج كورونا وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة إضافة إلى مدى جاهزية مراكز اللقاح الأربعة والتي تم تخصيصها على مستوى المحافظة لتلقي المواطنين بدءاً من مرحلة استقبال المواطنين وتسجيلهم ثم غرفة التطعيم بالإضافة إلى غرفة الفحص وقياس الضغط والسكر تسهيلًا على المواطنين للحصول على اللقاح.
وشدد محافظ أسيوط على المتابعة المستمرة والدورية على مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية فضلاً عن الأكسجين والتأكد من توافر كميات كافية للاستهلاك الحالي والتواصل المستمر مع الوزارة والشركات المتعاقد معها لتوفر كميات الاكسجين المطلوبة في التوقيتات المحددة وفقًا لخطة العمل بالمنظومة والتأكيد على توفر المصادر البديلة للأكسجين بجميع المستشفيات خاصة التي يتوفر بها أسرة عناية مؤكداً على استمرار جولاته المفاجئة للمستشفيات ومخازن الأدوية للوقوف على الاحتياجات والتأكد من توافر مخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية والمهمات موجهاً بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمواجهة الأزمة وتداعياتها وتلبية احتياجات مستشفيات العزل و المستشفيات المركزية والعامة وتزويدها بالأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية
وناشد محافظ أسيوط المواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وخاصة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".

IMG-20210427-WA0049
IMG-20210427-WA0049
IMG-20210427-WA0048
IMG-20210427-WA0048
IMG-20210427-WA0046
IMG-20210427-WA0046
IMG-20210427-WA0051
IMG-20210427-WA0051
IMG-20210427-WA0050
IMG-20210427-WA0050
IMG-20210427-WA0047
IMG-20210427-WA0047
محافظ أسيوط اخبار المحافظات صحة أسيوط آثار فيروس كورونا اخبار محافظة اسيوط

موضوعات متعلقة

ضمن مبادرة حياة كريمة.. محافظ أسيوط يفتتح جناح توسع بمدرسة أبوتيج الثانوية الزراعية

رئيس جامعة أسيوط يقرر تخفيض حضور العاملين إلى 25 % طوال شهر رمضان

ترشيحاتنا

تصرف شيكابالا غريب.. وليد صلاح الدين يعلق على أحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي

سر تكرار فبأى آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن.. مفكر إسلامي يجيب

العثور على 2 دولفين نافقين على شاطئ مطروح ودفنهما بطريقة آمنة|شاهد

رسميا.. إنهاء العام الدراسي لطلاب صفوف النقل بـ مدارس التعليم الفني بنهاية امتحانات أبريل

إنفو جراف.. الوزراء : مصر تقفز 8 مراكز في مؤشر التحول بالطاقة العالمي

المصل واللقاح تحسم الجدل حول علاقة لقاح أسترازينيكا بالجلطات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

بالضربة القاضية.. وفاة الملاكم الأردني راشد صويصات

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

حبس المتهمة بقتل رضيعها وزوجها بتهمة إكراهها على توقيع إيصالات أمانة

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

بالأسماء والعناوين.. التعليم العالي تغلق أكاديميات و كيانات وهمية بالشرقية

١٤ يونيو.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية فيرمونت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحماية المواطنين| القوات المسلحة تواصل تطهير وتعقيم المساجد الكبرى خلال شهر رمضان .. فيديو وصور

مفاجأة.. العلاج بالإبر يساعد في تخفيف الانتفاخ والغازات والإمساك وآلام المعدة

مارك يثير الضجة بنشر رسالة غريبة من موظفته.. وأسرار تكشفها المحادثة|صور

اختبأ في مكان غريب.. شاهد.. ثعبان عملاق يهاجم امرأة في السيارة| صور

فيديو

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

المزيد

ساحة رأي

د. هبة جمال الدين تكتب: إسرائيل ووباء «الكوفيد»

ليلى زيدان تكتب: ذكرى تحرير سيناء

محمود أبو حبيب يكتب: جمعكم رمضان فلا تتفرقوا من بعده

إيهاب كاسب يكتب: صناعة الإعلانات وضياع هوية المُعلنين

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ