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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفوضية الانتخابات العراقية: لا تراجع عن موعد الانتخابات البرلمانية

العراق
العراق

أكدت مفوضية الانتخابات العراقية، مجددا، أن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من أكتوبر المقبل حتمي ولا تراجع عنه.


وذكرت المفوضية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم “الثلاثاء” - أنها تواصل خطواتها وتحضيراتها للانتخابات البرلمانية، وفق توقيتات زمنية لجدول عملياتي لا يحتمل التغيير في مراحله، وصولاً إلى تحقيق انتخابات تحظى بثقة الشارع العراقي وقواه المجتمعية.
 

وأشارت إلى أنها تنتظر من القوى المجتمعية أن تكون متفاعلة مع الحدث الانتخابي المرتقب، لما لتلك الانتخاب من أهمية بالغة للاستقرار وتمثيل إرادة الناخبين عبر صناديق الاقتراع.


ودعت المفوضية التحالفات السياسية والأحزاب والمرشحين إلى الاستفادة مما تبقى من الفترة المتاحة لاستقبال تسجيل التحالفات السياسية وقوائم المرشحين في موعدها الأخير؛ في الأول من مايو المقبل.
 

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