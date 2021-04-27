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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لحم غزال الحلقة 15.. وفاء عامر تتسبب فى سجن شريف سلامة

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة الـ ١٥ من مسلسل “لحم غزال” بطولة الفنانة غادة عبد الرازق تصاعدا فى الاحداث نستعرضه من خلال السطور التالية…

قام “على مأمون” شريف سلامة بقتل “فتحى” ابن “قدرية” وفاء عامر وإصابة “ صبحى” عمرو عبد الجليل .

واتهمت “قدرية” وفاء عامر “على مأمون ” شريف سلامة فى قتل ابنها “فتحى”

والقت الشرطة القبض على “على مأمون” شريف سلامة وتم احتجازه" 

واتفق “سيد جلالة” خالد كمال على قتل “على مأمون” داخل السجن".

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روز .. غادة عبد الرازق تتألق بإطلالة لامعة من كواليس "لحم غزال"

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مسلسل لحم غزال الحلقة 14.. شوقي يكشف حقيقة عليا

ويعد مسلسل “لحم غزال” ثانى عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير"هيثم زنيتا" بعد مشاركتهما سويا العام الماضى في مسلسل “سلطانة المعز” .

مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد عادل، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف إياد عبد المجيد.

ويعرض مسلسل "لحم غزال" على قنوات: MBC مصر - MBC مصر 2 - قناة دبي - منصة شاهد vip.

 

غادة عبد الرازق وفاء عامر طول شريف سلامة مي سليم مسلسل لحم غزال منصة شاهد vip

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