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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد دخول سفينة عسكرية للبحر الأسود.. روسيا تحذر أمريكا من تجاوز الخطوط الحمراء

أرشيفية
أرشيفية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا سترد على أي محاولات من جانب الولايات المتحدة لتخطي الخطوط الحمراء.

وقال لافروف في مقابلة مع وكالة “نوفوستي” الروسية: “إذا لم تكن واشنطن مستعدة للحوار مع موسكو فسنعيش في ظروف أسوأ من الحرب الباردة”.

وأضاف: “روسيا سترد على أي محاولات أمريكية لتخطي الخطوط الحمراء”.

وأوضح لافروف أن موسكو تدرس اقتراح لقاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين للاطلاع على الجوانب كافة.

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وتأتي تصريحات لافروف تزامنًا مع إعلان الأسطول السادس الأمريكي، دخول السفينة هاميلتون إلى البحر الأسود لتقديم الدعم إلى حلفاء وشركاء حلف الناتو.

 وتعد السفينة هاميلتون هي أول سفينة أمريكية تدخل إلى البحر الأسود منذ عام 2008.

وكانت روسيا حذرت الولايات المتحدة، من اقتراب سفنها العسكرية من الحدود الروسية في منطقة البحر الأسود.

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