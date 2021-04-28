حكم إخراج زكاة الفطر مالا بدلا من الحبوب.. الأزهر يجيب

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، بالأزهر الشريف، سؤال يقول صاحبه "ما حكم إخراج صدقة الفطر نقودا ومالا بدلا من الحبوب؟

وأجاب الشيخ حسين مجاهد، أحد وعاظ مجمع البحوث الإسلامية، بأن إخراج صدقة الفطر نقودا ومالا جائز ولا حرج فيه، كما هو مذهب الحنفية وأبي ثور والثوري وعمر بن عبد العزيز والبخاري، فزكاة الفطر عندهم معقولة المعنى والمعنى أن العقل يستطيع أن يهتدي إلى الحكمة من مشروعيتها.

وأشار إلى أن الحكمة من مشروعية زكاة الفطر، هي إغناء الفقير عن السؤال وسد حاجته يوم العيد، وهذا يتم بالمال والحبوب ، بل في بعض الأحيان الحاجة إلى المال لدى الفقير أولى من الحبوب.

واستشهد الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية، بقوله تعالى "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا".

وأفتى حسين مجاهد، بأن زكاة الفطر يجوز إخراجها مالا بدلا من الحبوب وهو المفتى به.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر لشخص واحد

قالت دار الإفتاء، إنه يجوز أن يعطي الإنسان زكاة فطره لشخص واحد كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص، والتفاضل بينهما إنما يكون بتحقيق إغناء الفقير فأيهما كان أبلغ في تحقيق الإغناء كان هو الأفضل.

ودليل وجوب زكاة الفطر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" رواه البخاري، وقدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر 2020 نحو 15 جنيها للفرد الواحد كحد أدنى.