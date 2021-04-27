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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إياد نصار: أسرة الشهيدة مبروك رحبت باختياري لتجسيد شخصيته في الاختيار 2

اياد نصار
اياد نصار

كشف الفنان إياد نصار، تفاصيل تجسيده لحياة الشهيد محمد مبروك في مسلسل الاختيار ٢.

 

وأضاف نصار، في حواره لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، :" قمت بعمل قراءة إنسانية للشخصية من خلال التواصل مع أهل الشهيد ومعرفة تفاصيل عن تعاملاته، لافتا أنه قصة حياة الشهيد مبروك شيء رائع جدا واستمتعت بها كثيرا.


وتابع أن هذه الشخصية من أكثر الشخصيات التي ركزت في كل تفاصيلها وقمت بعمل جهود حقيقية، لافتا إلى أن فكرة تحويل الشخصية للحم ودم أمرا لم يكن سهلا.


وتابع الفنان إياد نصار، أن أسرة الشهيد مبروك رحبت باختياره لتجسيد شخصيته في الاختيار ٢.

اياد نصار الاختيار مبروك الشهيد مبروك اخبار التوك شو

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