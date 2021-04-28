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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

مسلسل بين السما والأرض الحلقة الأخيرة .. انفجار العمارة وسقوط الأسانسير

بين السما والأرض
بين السما والأرض

انطلقت الحلقة الأخيرة من مسلسل بين السماء والأرض، باستعراض حياة الأبطال قبل دخول الأسانسير بساعة، ليريك كيف تحول مافي داخلهم بعد الفترة التي قضوها سويًا، وبعدها جاء خال درة إلى مصطفى درويش وطلب منه أن ينفذ ما اتفقوا عليه، وبعدها شكت الشرطة فيما يحدث وتم تبادل إطلاق نار بينهم وبين مصطفى، حتى قبضوا عليه، وأخبرهم أن العمارة فيها قنبلة، وانفجرت العمارة، وسقط الأسانسير.

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مسلسل بين السما والأرض الحلقة 14.. وفاة أحمد بدير.. وعمرو صالح يحاول قتل يسرا اللوزي

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مسلسل بين السما والأرض الحلقة 13.. هاني سلامة يضرب درة


قصة مسلسل بين السما والأرض

العمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا

 

أبطال مسلسل بين السما والأرض

مسلسل "بين السما والأرض" سيعرض في رمضان المقبل وهو مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.

 

البرومو وبوستر المسلسل

نشر المخرج ماندو العدل البوستر الرسمى لمسلسل "بين السماء والأرض”"عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق قائلا :"التجربة الأصعب في حياتي المهنية وكانت هتبقى صعبة جدًا على أي مخرج"

وتابع ماندو العدل :" المسلسل ده تعبت فيه جدا جدا و عندي امل باذن الله انه يعجب الناس، كل التحية للعظماء الراحلين صناع الفيلم".

كما طرح المنتج تامر مرسي البرومو الرسمي للعمل عبر صفحته على فيسبوك، وتخطى الـ 50 ألف مشاهدة.

المشاهد الأولى وخطأ في العمل.

اللافت في البرومو الأول للمسلسل، هو خطأ فادح وقع فيه صناع العمل المأخوذ عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، التي كتبها للسينما كل من «السيد بدير وصلاح ابو سيف»، وأخرجه الأخير بالفيلم السينمائي الشهير المعروض في أواخر خمسينيات القرن الماضي.

وتمثل الخطأ الفادح للمسلسل الذي يتناول هذه القصة مجددا في عمل درامي مستجد في الألفية الجديدة، بأن أشار صناعه في البرومو الأول، إلى أنه مأخوذ عن (رواية) وليس قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ.

 

سبب عرض المسلسل ١٥ حلقة

تلقى بطل العمل هاني سلامة سؤالا عبر أحد منشوراته على انستجرام حول سبب عرض المسلسل في 15 حلقة فقط، ليجيب قائلا: "إن شاء الله متكونش قليلة، إيقاع أسرع وملل أقل، 15 حلقة مناسب جدا لقصة المسلسل، وزي ما قولت قبل كده ده توبها، إن شاء الله المسلسل يعجبكم".

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