عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

شم النسيم الذى نحتفل به يوم الإثنين المقبل هو أحد أعياد مصر الفرعونية,ويرجع الاحتفال به إلى ما يقرب من خمسة آلاف عام,وبالتحديد إلى أواخر الأسرةالثالثةالفرعونية2700قبل الميلاد,وأطلق الفراعنة عليه إسم"عيد شموش"أى بعث الحياة,وحرف الإسم على مر الزمن وخاصة فى العصر القبطى إلى إسم"شم",وأضيفت إليه كلمة النسيم نسبة إلى نسمة الربيع التى تعلن وصوله,وكان قدماء المصريين يحتفلون بذلك اليوم فى احتفال رسمى كبير فيما يعرف بالانقلاب الربيعى,وهو اليوم الذى يتساوى فيه الليل والنهاروقت حلول الشمس فى برج الحمل,فكانوا يجتمعون امام الواجهة الشمالية للهرم وقت الغروب,حيث يبدو قرص الشمس وكأنه يجلس فوق قمة الهرم,ويتحول الاحتفال بعيد شم النسيم مع إشراقة شمس اليوم الجديد إلى مهرجان شعبى تشترك فيه طوائف الشعب المختلفة,فيخرج الناس إلى الحدائق والمتنزهات حاملين معهم أنواعا معينة من الأطعمة مثل البيض,والفسيخ(السمك المملح),والخس,والبصل, والملانة(الحمص الأخضر),وهى أطعمة مصرية ارتبطت عند الفراعنة بما يمثله عندهم من الخلق,والخصب,والحياة,فالبيض يرمز إلى خلق الحياةكما ورد فى كتاب الموتى وأناشيد إخناتون.وقد صورت بعض برديات منف الإله"بتاح"إله الحق عند الفراعنة,وهويجلس على الأرض على شكل البيضة,فتناول البيض يعد إحدى الشعائرالمقدسة عند قدماء المصريين,حيث ينقشون على البيض دعواتهم وأمنياتهم للعام الجديد,ويضعون البيض فى سلال يعلقونهافى شرفات المنازل أو أغصان الأشجار لتحظى ببركات الآلهة فتحقق أمنياتهم.أما الفسيخ فقد ظهر بين الأطعمة التقليدية فى عهد الأسرة الخامسة مع بدء الاهتمام بتقديس النيل,وقد أظهروا براعة فى حفظ الأسماك وتجفيفها وصناعةالفسيخ,وقدأكد ذلك هيرودوت عندما زار مصرفى القرن الخامس قبل الميلاد,كذلك كان البصل من الأطعمة التى حرصوا على تناولها فى هذه المناسبة,وارتبط عندهم بإرادة الحياة وقهر الموت والتغلب على المرض,فكانوا يعلقونه حول رقابهم,ويضعونه تحت الوسائد,ومازالت تلك العادة منتشرة بين كثير من المصريين حتى الآن.وكان الخس من النباتات المفضلة فى ذلك اليوم,وعرف منذ عصر الأسرة الرابعة,وكان يسمى بالهيروغليفية"عب",واعتبره المصريون القدماء من النباتات المقدسة,فنقشوا صورته تحت أقدام إله التناسل عندهم.ومن العجيب أنه ثبت علميا أن ثمة علاقة وثيقة بين الخس والخصوبة,واكتشفواأن زيت الخس يزيد من القوة الجنسية لاحتوائه على فيتامين(ه )بالإضافة إلى بعض هرمونات التناسل. كما إن الملانةمن الأطعمة التى حرص عليها قدماء المصريين ,وجعلوا من نضوج ثمرة الحمص وامتلائها إشارة إلى قدوم الربيع.وأطلق الفراعنة عليها إسم(حور –بيك) أى رأس الصقرلشكل الثمرة التى تشبه رأس حورالصقرالمقدس عندهم.ومن بين تقاليد شم النسيم الفرعونية القديمة التزين بعقود زهور الياسمين,وهو محرف من الإسم الفرعونى القديم(باسمون),وكانوا يستخرجون منه عطور الزينة وزيت البخور الذى يوجد ضمن قرابين المعابد عند الاحتفال بالعيد.

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