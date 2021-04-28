للتشجيع على تلقي اللقاح.. هاري وميجان يشاركان "بايدن" في القضاء على كورونا

ينضم الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، إلى مبادرة "يمكننا القيام بذلك"، والحفل الموسيقي الذي سيضم عدد من النجوم المشاركين؛ بهدف زيادة التشجيع على تلقى لقاح “كوفيد-19”؛ وذلك ضمن خطة التوعية بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم الإعلان عن انضمام الزوجين الملكيين هاري وميجان، كمشاركين رئيسيين ضمن حملة "جلوبال سيتيزين"، من تنظيم جمعية خيرية تحمل اسم "جمعية مكافحة الفقر"، وستتم الفعاليات بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الحفل الموسيقي الذي تقدمه نجمة البوب سيلينا جوميز.

وقال هاري وميجان، في بيان: "سنستفيد جميعا، وسنكون أكثر أمانا، عندما يحصل الجميع على فرصة متساوية للحصول على اللقاح، ويجب أن نواصل التوزيع العادل للقاحات"، وسيقام الحدث في 8 مايو القادم، في ملعب "سوفي" في لوس أنجلوس.

وستعمل الحملة على جمع التبرع باللقاحات والموارد لمساعدة الحكومة، ومع دفع التبرع بالدولار مقابل الجرعات، سواء للحكومة أو لشركات الادوية لتوفير اللقاحات بأسعار مناسبة غير هادفة للربح، ومع مشاركة هاري وميجان؛ فإنهما سيشجعان المزيد من الناس على تقديم التبرعات للبرنامج الخيري.

وسيشهد الحفل أيضا، عروضا لفنانين، من بينهم “جينيفر لوبيز، فو فايترز، إدي فيدي”، مع ترويج الرئيس الأمريكي وزوجته “جيل”، ونائبته “كامالا هاريس” لمبادرة "يمكننا القيام بذلك"، والتي تسعى إلى زيادة الثقة في لقاحات “كوفيد-19”، كما سيحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش.

يذكر أن تم إعطاء أكثر من مليار جرعة من لقاحات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حتى الآن، لكن مع الاختلاف في توزيع الجرعات على السكان.