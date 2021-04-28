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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مسئول الصحة يطالب بإضافة مبلغ 20 مليون جنيه حافز إضافى لموازنة الوزارة

مجلس النواب
مجلس النواب

عرض مسئولو وزارة الصحة والسكان، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع موازنة ديوان عام الوزارة للسنة المالية 2021/2022، وما تم اعتماده من جانب وزارة المالية وحجم الاعتمادات الإضافية المطلوبة من جانب الوزارة، والتى بلغ إجماليها نحو 5.5 مليار جنيه فى أبواب الأجور والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وشراء السلع والخدمات والاستثمارات.

و قال  العميد سامى الهدهد، رئيس قطاع الأمانة العامة بالوزارة أن مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بمشروع موازنة ديوان عام الوزارة بلغت نحو مليار و107 مليون جنيه، مطالبا بإضافة مبلغ 20 مليون جنيه حافز إضافى، كما بلغت اعتمادات الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) نحو 6 مليارات و489 مليون جنيه، مطالبا بدعم هذا الباب بنحو 1.8 مليار جنيه، بواقع مليار جنيه لدعم مخصصات شراء الأدوية، و300 مليون جنيه لدعم التعاقدات الطبية مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لمواجهة نقص الأطباء، و500 مليون جنيه للمواد الخام.

فيما بلغت مخصصات الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) نحو 7 مليارات و167 مليون جنيه، وطالب ممثلو وزارة الصحة باعتمادات إضافية لهذا الباب بلغ إجماليها نحو 1.7 مليار جنيه منها 1.5 مليار جنيه المخصصات العلاج على نفقة الدولة، ونحو 200 مليون جنيه للتعاقد مع الأطباء فوق سن ال60 لسد العجز فى عدد الأطباء، فيما طلب الدكتور محمد نوح، مدير عام التخطيط بوزارة الصحة والسكان، إضافة مبلغ 2 مليار جنيه لمخصصات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") بواقع مليار جنيه لصالح تنفيذ مشروع التخلص الآمن من النفايات الطبية، ومليار جنيه للبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحى الشامل.

وزارة الصحة لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان حافز اضافى وزارة المالية الاجور

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