واتساب يعمل على ميزة جديدة طال انتظارها

تختفي بعد 24 ساعة..

أفاد تقرير جديد نشره موقع "WABetainfo"، المتخصص في رصد مزايا واتساب الجديدة، بأن تطبيق المراسلة الأشهر يعمل على ميزة جديدة تجعل الرسائل تختفى تلقائيا بعد فترة زمنية أقل.

وبحسب ما ذكره موقع "91mobiles"، سيسمح واتساب WhatsApp، قريبا لمستخدميه حول العالم، بتعيين ميزة رسائل التدمير الذاتي ولكن هذه المرة سيتم حذف الرسائل بعد مرور 24 ساعة إلى جانب 7 أيام، حيث لن يتم استبدال الخاصية السابقة التي أضافتها الشركة منذ فترة.

وفي الوقت الحالي، يختبر فريق مطورو "واتساب"، خيارًا جديدًا للمدة التي يمكن للمستخدم من خلالها الاحتفاظ بالرسالة، ولتمكين ميزة اختفاء الرسائل ستجد خيار الرسائل المختفية ضمن إعدادات المعلومات الشخصية للدردشة، حيث سينضم خيار 24 ساعة إلى خيار 7 أيام الحالي.

Disappearing messages

ووفقا لموقع الويب المستقل WABetaInfo، فأن واتساب يعمل حاليا على ميزة اختفاء الرسائل Disappearing messages بعد 24 ساعة، والتي ستكون متاحة في تحديث مستقبلي للتطبيق على أنظمة التشغيل أندرويد و iOS، إلى جانب النسخة الخاصة بالويب من التطبيق.



وبشكل منفصل، يختبر واتساب أيضًا ميزة أخرى ستتيح لمستخدميه القدرة على نقل سجلات الدردشة بين أجهزة iOS و أندرويد، والتي كانت إحدى المزايا التي يطالبه مستخدميه بتقدميها في التطبيق.

ويشاع أيضا أن واتساب يعمل في الوقت الحالي، على خيار دعما الأجهزة المتعددة، وخيار تسجيل الخروج الخاص بها، إلى جالنب العديد من المزايا التي ستصل التطبيق خلال العام الجاري 2021، من بينها ميزة Reels التابعة إنستجرام.

وعلى مدار العام الماضي، تلقى "واتساب" العديد من الميزات المفيدة التي تضعه على قدم المساواة مع منافسيه تيليجرام وسيجنال، فإلى جالنب نقل سجل الدردشة بين أجهزة iOS وأندرويد، حصل تطبيق التراسل على ميزة الرسائل المختفية بعد 7 أيام.