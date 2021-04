بعد تداوله على السوشيال ميديا.. خبراء يكشفون حقيقة الكافور لزيادة نسبة الأكسجين

تداول العديد من الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي وصفة للمصابين بفيروس كورونا من الكافور المركب العضوي العطري يمكن أن يساعد في تحسين مستويات الأكسجين لدى الأشخاص المصابين بـ Covid-19.

حيث بضع قطرات من زيت الكافور يمكن أن تساعد في تحسين مستويات الأكسجين في الجسم.

"اصنع وعاءًا (المكونات ملفوفة معًا في قطعة قماش) واستمر في شمها طوال اليوم. هذا يساعد على زيادة

ومن المعروف ان الكافور مادة شمعية قابلة للاشتعال لها رائحة قوية. وفقًا للباحثين Young-Jin SUE MD ، Heidi Pinkert MD ، قالت دراسة نُشرت في Haddad and Winchester's Clinical Management of Poisoning and Drug Overdose (الإصدار الرابع) ، 2007 أن الكافور كان أحد العوامل العلاجية لدستور الأدوية للقرن التاسع عشر الذي استخدم كعقار مسكن ، مقشع ، مضاد للتهيج ، ومجهض ، وكذلك منبه.

الكافور هو زيت عطري طبيعي (زيت طيار). تاريخيًا ، زُعم أن الكافور ذكره ماركو بولو في القرن الثالث عشر وكاموينز في عام 1571 ، الذي أطلق عليه اسم "بلسم المرض". ويحظى الكافور بتقدير كبير لدى الصينيين الذين استخدموه لأغراض التحنيط ولإعطاء رائحة الصابون

قال الأطباء إنه على الرغم من الاستخدامات التاريخية المتنوعة للكافور ، لا يوجد دليل يثبت أن استنشاقه يمكن أن يساعد الفرد في تحسين مستويات الأكسجين أو تخفيف الضائقة التنفسية.

"الكافور لا يحسن مستويات الأكسجين. قال الدكتور توشار راني ، خبير الطب الباطني في مستشفى أبولو سبكترا في مومباي ، إنه يمكن أن يعطي تأثيرًا مهدئًا ومريحًا للمرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي إلى حد ما ، ولكنه لا يزيد من مستويات الأكسجين.

نظرًا لأن التأثير العلمي للكافور "لا يزال غير معروف" ، حذر الدكتور راني من اتباع نصائح وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أعمى. "إنها أسطورة ولا يوجد دليل ملموس متاح فيما يتعلق بفوائد الكافور عندما يتعلق الأمر بتحسين الأوكسجين. وبالمثل ، لا توجد دراسة تدعم هذا الادعاء. المنطق الكامن وراء شم رائحة الكافور هو التأكد من أن حاسة الشم لديك سليمة وتفتح الطريق الأنفي للمرء. لا تتابع أي متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي بدون نصيحة طبيبك. يمكن أن تكون تجربة العلاجات المنزلية قاتلة في بعض الأحيان. لا يزال التأثير العلمي للكافور غير معروف.