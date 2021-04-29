تشاد... معارك عنيفة بين الجيش وحركة الوفاق المسلحة

قال مصدر عسكري، اليوم الخميس، إن معارك عنيفة تجري شمال تشاد بين متمردي حركة الوفاق والجيش.

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أنه "تم تدمير جزء من القوة العسكرية للمتمردين".

وأكد أنه سيتم القضاء عليهم إذا مُنعوا من دخول النيجر وتسللوا لاحقا لليبيا.

وكان المجلس العسكري الحاكم في تشاد قد طالب السلطات في النيجر بمنع المتمردين من دخول أراضيها والتعاون للقضاء عليهم.

ويأتي هذا التطور بين يومين من رفض المجلس العسكري مشاركة حركة الوفاق المسلحة في الحوار الوطني.

ووصف المجلس أعضاء جماعة الوفاق بإرهابيين قتلوا الرئيس إدريس ديبي في 20 أبريل الحالي.