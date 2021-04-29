إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا وأخبار الشأن المحلي في أبرز عناوين صحف القاهرة اليوم

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الخميس، الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس الأربعاء، كما تناولت الصحف باهتمام عددًا من أخبار الشأن المحلي.



ففي صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الحكومة: حظر التجمعات الجماهيرية وغلق فورى للمولات والمقاهي المخالفة"، ذكرت صحيفة الأهرام أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدد على ضرورة استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس «كورونا»، لاسيما خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدا متسارعا في تسجيل أعداد المصابين بالفيروس في عدد من المحافظات، انطلاقا من سعى الحكومة لمواجهة انتشار الفيروس، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.



وأشارت الصحيفة إلى أن مدبولى أكد، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس، أنه على جميع الوزارات والجهات المعنية منع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية، مع ضرورة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهي التي تخالف تطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة كورونا، وغلقها فورا.



وأضافت "الأهرام" أن مدبولي أشار إلى جهود مختلف مؤسسات الدولة بالتعاون مع المؤسسات المعنية على المستوى العالمي، لتوفير أكبر عدد من اللقاحات المتنوعة لكورونا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، سعيا للتوسع في عمليات تطعيم المواطنين، بما يضمن سلامتهم ويحد من انتشار الفيروس.



وأوضحت "الأهرام" أن مدبولي شهد، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد اتفاق تقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير، بين كل من هيئة المتحف المصري الكبير والتحالف الدولي للإنشاءات، الذي فاز من بين خمسة تحالفات دولية أخرى بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف، بناء على قرار لجنة البت المشكلة ولجنة الخبراء التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.



كما شهد أيضا مراسم توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات يقام بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى إطار خطة الدولة لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية بتكلفة استثمارية ٧٫٥ مليار دولار أمريكي، حيث تم التوقيع بين شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات.



وتحت عنوان "الحكومة توجه ببدء تشغيل منظومة "نظافة الشوارع"، ذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه وزير التنمية المحلية بسرعة إنهاء التعاقدات مع الشركات للبدء في التشغيل التجريبي لـ4 محافظات كمرحلة أولى، هي محافظات: القاهرة، وبورسعيد، والإسماعيلية، والإسكندرية.



كما وجّه مدبولي بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارات: المالية والبيئة والتنمية المحلية؛ لمتابعة مصروفات تشغيل المنظومة وتحديد الأدوار وتشكيل اللجنة الفنية لمتابعة التنفيذ على الأرض.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على الأهمية التي توليها الحكومة لمنظومة المخلفات البلدية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ ها على أعلى مستوى، لإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بالشارع المصري، والتخلص الآمن من القمامة عبر منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.



وتحت عنوان:"قلق مصري من تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية في القدس"، استقبل وزير الخارجية سامح شكري، أمس الأربعاء، مبعوث الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.



واستعرض الوزير شكري الرؤية المصرية في هذا الصدد، وجهود القاهرة الرامية إلى توفير مُناخ مواتٍ لاستئناف الحوار وصولًا إلى إطلاق مسار تفاوضي شامل على أساس مرجعيات القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.



وأضاف المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري تطرق إلى المساعي المُشتركة التي تبذلها مصر مع كل من الأردن، فرنسا، وألمانيا في إطار "صيغة ميونخ"، وحرصها على التواصل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل توفير إجراءات بناء الثقة وبما يسمح بإطلاق المفاوضات بينهما.



وأعرب وزير الخارجية مجددا عن قلق مصر جراء تصاعد وتيرة الاعتداءات في مدينة القدس، وضرورة وقف الانتهاكات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمدينة ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.



وتحت عنوان "شكري: إثيوبيا رفضت وساطات لحل أزمة سد النهضة"، ذكرت الأهرام أن وزير الخارجية سامح شكري، أكد أن أزمة سد النهضة تواجه تعنتًا إثيوبيًا، مشيرًا إلى أن أديس أبابا رفضت بعض الوساطات الإقليمية والدولية لحل الأزمة.



وأوضحت "الأهرام" أن ذلك جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أمس الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور عبد الحي عبيد، لمناقشة التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية بحضور وزير الخارجية ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس النائب الفريق أسامة الجندي والنائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان.



وقال شكري إن العالم يشهد تغييرات وأن السياسة المصرية قائمة على رصيد طويل من العلاقات الخارجية للدولة المصرية بخلاف دورها الريادي في المنطقة .



ونوه إلى أن هذه العلاقات ودور مصر الريادي جعلها تمتلك قدرات كبيرة وحاسمة للعب دور أساسي على الساحة الإقليمية والدولية، مؤكدا أن مصر مع كافة الحلول السياسية للأزمة الراهنة.



وأشار شكري إلى حرصه المستمر والدائم على التواصل مع المجالس النيابية وخصوصا أعضاء مجلس الشيوخ لاسيما ودوره المهم في دعم السياسة الخارجية للدولة المصرية فى ظل التحديات التي لا تزال تؤثر على استقرار الأمن القومى المصري والإقليمي.



وفي حوار خاص مع الأخبار، قال أمجد العضايلة السفير الأردني في القاهرة، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن العلاقات الثنائية اليوم بعهد الملك عبدالله الثاني، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، انتقلت إلى مستويات استراتيجية من التكامل المبني على التفاهم والتنسيق المتبادل والمستندة لرؤية سياسية واعية ورشيدة وتستشرف المستقبل.



وأشار العضايلة إلى التقدير الأردني لمواقف مصر والرئيس السيسي إلى جانب الأردن في مختلف الظروف والتحديات ، والتي تدلل على أن التقارب بين البلدين يدعمه الإيمان المتبادل بالمكانة الاستراتيجية لكل منهما في العالم العربي في الإقليم، والبناء على الجوار الجغرافي الذي وفر ميزات تبادلية انعكس على حجم التعاون الأردني المصري.



وتحت عنوان "المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة ... بلومبرج" مصر تجذب المستثمرين رغم الجائحة"، أفادت صحيفة "الأهرام" أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها أمس الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الأسابيع الستة المقبلة.



وذكر البنك المركزي المصري أن لجنة السياسات النقدية قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها السابقة البالغة 8.25% و9.25 في المائة و8.75 في المائة على الترتيب والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستويات 8.75 في المائة، وأشار البنك المركزي إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر استقر عند 4.5٪.



سلطت "الأهرام"، الضوء على إشادة وكالة أنباء "بلومبرج الإخبارية الأمريكية" ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام تراجع عائدات السياحة من جراء جائحة كورونا، مشيرة إى أن إبقاء مصر الفائدة على أسعارها دون تغيير يزيد من الثقة إزاء الدين المصري وجاذبيته أمام المستثمر الأجنبي.



وتحت عنوان "وزير المالية: لا أعباء إضافية على المواطنين فى المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي"، ذكرت صحيفة الجمهورية أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن مصر نجحت في التنفيذ المتقن للمرحلة الأولى من برنامجها الوطني الشامل للإصلاح الاقتصادي، بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية مما دفع الحكومة إطلاق المرحلة الثانية التي تتضمن حزمة من الاصلاحات الهيكلية ولا تتضمن أي أعباء إضافية علي المواطنين.



وأضاف معيط خلال اللقاء الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية بمصر أن هناك حزمة من الإصلاحات الهيكلية علي مستوي السياسات المالية الكلية من اجل تحقيق الاستقرار، والسيطرة علي معدلات عجز الموازنة والدين العام للناتج المحلي، والحفاظ علي معدل نمو اقتصادي مستدام ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة وتعزيز أوجه الأنفاق علي المشروعات التنموية التي تستهدف تحسني مستوي معيشة المواطنين مع الاستمرار في مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة "كورونا".



وتحت عنوان "مصر ترسل مساعدات للكونغو الديموقراطية"، ذكرت صحيفة "الوطن" أن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار "نديجلى بكنشاسا" بجمهورية الكونغو الديمقراطية تحمل كميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة في الأدوية والمستلزمات الطبية والمقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وفى إطار إستمرار الدعم والتضامن المصري مع الدول الصديقة والشقيقة فى مختلف الأزمات والمحن.



كما تأتي تلك المساعدات تأكيداً على عمق العلاقات التي تجمع بين مصر والكونغو الديمقراطية وانطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية في أوقات المحن والأزمات وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم.

وتحت عنوان "هالة زايد تحذر: ارتفاع إصابات "كورونا" خمسة أضعاف في أسبوع"، ذكرت صحيفة الجمهورية أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أكدت إن معدل الإصابات الأسبوعية، التي تم تسجيلها خلال الأسبوع الوبائي الحالي ارتفع إلى 5845 حالة أسبوعية، مقارنة بـ 1248 حالة في نفس هذا الأسبوع الوبائي من العام الماضي، أي بزيادة 5 أضعاف تقريباً، موضحة أن محافظات القاهرة، الجيزة، المنيا، الفيوم، وسوهاج هي أعلى 5 محافظات فيما يتعلق بأعداد الإصابات.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ الموقف الحالي لمعدل الإصابات بفيروس كورونا، والإجراءات التي تتخذها الوزارة للتعامل مع التداعيات السلبية لهذه الجائحة.

وأضافت الدكتورة هالة زايد أن الدراسات والتوصيات العلمية عالمياً وبحسب المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية أثبتت أن الأفراد الذين لا تظهر عليهم أعراض بعد 10 أيام من ظهور الأعراض، أو أول نتيجة اختبار إيجابية PCR، يمكن السماح لهم بوقف احتياطات العزل دون الحاجة إلى نتيجة اختبار سلبية، وتعتبر مدة كافية لمنع انتقال العدوى بالفيروس.

كما تناولت الدكتورة هالة زايد، موقف تدبير مطالب وزارة الصحة والسكان من أجهزة الأشعة المقطعية، لافتة إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتوفير هذه الأجهزة عن طريق بعض المبادرات والاتفاقيات مع بعض الجهات ومنها البنك المركزي وبعض البنوك الأخرى، كما تضمنت الخطة الاستثمارية وبرنامج تنمية الصعيد عددا من أجهزة الأشعة المقطعية.

وتحت عنوان "إجازة رسمية من اليوم وحتى الاثنين"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارات لتنظيم العطلات الرسمية في مناسبتي عيد العمال، ويوم شم النسيم، حيث نص القرار الأول بأن يكون يوم السبت الموافق 1 من شهر مايو عام 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

فيما نص القرار الثاني على أن يكون يوم الاثنين الموافق 3 من شهر مايو عام 2021 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

كما أصدر قراراً ثالثاً بأن يعطل العمل يوم الأحد الموافق 2 من مايو 2021 ميلادية، وذلك في سبيل الحد من تكدس المواطنين كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

