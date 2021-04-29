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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

شعبة المستوردين: «الجمارك» شهدت نقلة نوعية في منظومة تحديث الإدارة الجمركية

صدى البلد

أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الفترة الأخيرة بالجمارك شهدت تطورات كبيرة ونقلة نوعية من خلال ربط الموانئ بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة»، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء وضبط المنظومة ومنع التهرب، فضلًا عن تقليل زمن الإفراج الجمركى، الذي سيساعد في خفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

وأشاد الملواني بتعيين الشحات غتورى، رئيسًا لمصلحة الجمارك، مؤكدا أنه على كفاءة عالية، لما له من خبرات وتطورات سابقة في تطوير المنظومة الجمركية.

وتوقع رئيس لجنة التجارة الخارجية، أن تشهد المصلحة مزيد من التطور خلال الفترة المقبلة، خاصة في منظومة تحديث الإدارة الجمركية. وتوحيد الاجراءات في جميع المواني وتوضيح الخطوات للمتعاملين بالجمارك

 

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وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قرارًا، أمس، بندب الشحات غتورى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك حاليًا، لشغل وظيفة رئيس مصلحة الجمارك، اعتبارًا من أول مايو المقبل، ولمدة عام، وذلك خلفًا لـ «السيد كمال نجم» الذى يبلغ السن القانونية للمعاش بنهاية الشهر الحالى.

يذكر أن وزارة المالية أطلقت التنفيذ التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة بالموانئ البحرية اعتبارًا من أول أبريل الحالى، على أن يكون التطبيق الإلزامى أول يوليو المقبل، وهو ما سينهي على ما يُعرف بـ «الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرم.

الاتحاد العام للغرف التجارية وزير المالية منظومة النافذة الواحدة الجمارك وزارة المالية التجارة الخارجية المستوردين

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