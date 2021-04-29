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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محرز يكتب التاريخ|أبرز 10 أرقام قياسية في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

رياض محرز
رياض محرز

أسدل الستار على ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي شهدت نتائج جيدة للإنجليز ( تشيلسي - مانشستر سيتي).

البداية كانت بمباراة ريال مدريد أمام تشيلسي، أول أمس الثلاثاء، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

دوري أبطال أوروبا.. ضربة موجعة لـ ريال مدريد قبل مواجهة العودة أمام تشيلسي

بقيادة محرز.. السيتي يقلب الطاولة على سان جيرمان بهدفين

سجل  كريستيان بوليسيتش هدف تشيلسي في الدقيقة 14، بينما أحرز كريم بنزيما هدف التعادل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 29.

وتمكن مانشستر سيتي من خطف فوزا ثمينا على باريس سان جيرمان، بهدفين مقابل هدف، على ملعب حديقة الأمراء أمس، الخميس.

افتتح باريس سان جيرمان التسجيل في الدقيقة 15، بينما أدرك كيفين دي بروين التعادل لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 64، من كرة عرضية خدعت الجميع، ودخلت الشباك.

وفي الدقيقة 71، تمكن النجم الجزائري من تسجيل هدف مانشستر الثاني، من ركلة حرة بطريقة رائعة.

أبرز أرقام ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا:

1- أصبح كريم بنزيما لاعب ريال مدريد رابع أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 71 هدفا، بالتساوي مع راؤول جونزاليس نجم الملكي السابق.

2- كريم بنزيما أكثر لاعب يسجل بقميص فريق ريال مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

3-  كريستيان بولسيتش أول لاعب أمريكي يسجل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما أنه أضغر لاعب يسجل بقميص تشيلسي في الدور نصف النهائي.

4-  تياجو سيلفا “ صاحب الـ 36 عاما” لاعب تشيلسي، أصبح أكبر لاعب يشارك في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد جيجز لاعب مانشستر يونايتد، في عام 2011.

5- للمباراة الخامسة يفشل ريال مدريد في هزيمة توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، حيث خاض المدرب الألماني 5 مباريات ضد ريال مدريد، تعادل في 4 مواجهات، وفاز في لقاء.

6-  رياض محرز هو أول لاعب جزائري يسجل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

7 - هدف رياض محرز في شباك نافاس، هو أول هدف هدف يستقبله الحارس الكوستاريكي خلال مشاركاته الـ 59 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

8-  بيب جوارديولا أصبح أكثر مدرب يشارك في نصف نهائي دوري أبطال اوروبا ( 8 مشاركات)، بالتساوي مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

9- أصبح أنخيل دي ماريا أكثلا لاعبا يصنع أهداف في تاريخ باريس سان جيرمان برصيد 103 تمريرة حاسمة، بالتساوي مع البوسني  سافيت سوسيتش.

10- لأول مرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، يفشل كيليان مباراة في تسديد كرة واحدة طوال 90 دقيقة.

 

دوري ابطال أوروبا ريال مدريد تشيلسي مانشستر سيتي باريس سان جيرمان رياض محرز

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