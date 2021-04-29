مستخدمو هذه الهواتف الشهيرة يواجهون مشكلة في واتساب

تأكد من هاتفك..

اشتكى الآلاف من مالكو هواتف جلاكسي عبر موقع Reddit، ومنتدى شركة سامسونج الرسمي، عن وجود مشكلات تتعلق باستخدام تطبيق التراسل الشهير واتساب WhatsApp بأجهزتهم الذكية.

ووفقا لما ذكره موقع "sammobile"، أوضح مستخدمو سلسلة هواتف Galaxy S21، أنهم يواجهون مشكلة في تصفح رسائلهم على "واتساب" عبر تشكيلة هواتف سامسونج، منها عدم قدرتهم على إرسال أو استقبال الرسائل على التطبيق عبر سطح المكتب.

وتعذر على أصحاب هواتف Galaxy S21 وGalaxy S21 + و Galaxy S21 Ultra، استخدام خدمة واتساب على هواتفهم، حيث عن ربط الهاتف بجهاز الكمبيوتر من أجل تصفح رسائلهم، عبر إصدارى الويب وسطح المكتب، تظهر لهم رسالة تشير لانقطاع اتصال الإنترنت عن الهاتف.

ويقول مستخدمي جلاكسي S21، إن التطبيق بهواتفهم كثيرا ما يقطع الاتصال بالهاتف الذكي عند تشغيله على الويب، وبعد قطع الاتصال، تعرض تطبيقات الويب والكمبيوتر المكتبي بـ "واتساب" رسالة تقول: "تأكد من اتصال هاتفك بالإنترنت النشط".

وتثير المشكلة غضب مستخدمو هواتف سامسونج، حيث أن المشكلة أصبحت مزعجة للغاية وتتكرار كثيرا في الفترة الاخيرة، خاصة عندما يريدون الاستمرار في استخدام خدمة التراسل دون اللجوء للهاتف.

وأرجحت بعض التقارير التقنية إلى أن قد يرجع سبب المشكلة الرئيسي، إلى تقنية تحسين البطارية من سامسونج، حيث تقوم بوضع التطبيقات غير المستخدمة في وضع السكون عندما تكون شاشة الهاتف مغلقة، مما يتداخل مع قدرة التطبيق على تلقي الإشعارات في الوقت الفعلي.

وأوضح قسم الأسئلة الشائعة في "واتساب"، بأن مشكلة قطع الاتصال تحدث عندما يكون اتصال الإنترنت غير مستقر، أو عندما يتم وضع تطبيق الهاتف الذكي في الخلفية.

وعلى الرغم من تعطيل ميزة تحسين البطارية، والسماح بنشاط الشبكة في الخلفية حتى في وضع توفير البطارية، وإعادة تثبيت "واتساب" على هواتفهم الذكية من سلسلة Galaxy S21، لا تزال مشكلة انقطاع الاتصال بالتطبيق قائمة.

وبينما يواجه بعض مستخدمي أجهزة Galaxy S21 و Galaxy S21 Ultra وحتى مستخدمي Galaxy Z Fold 2 القابل للطي المشكلة ذاتها، ويدعي بعض المستخدمين أن هذه المشكلة تكثفت على هواتف Galaxy التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 11، وعلى ما يبدو أن بعض هواتف أندرويد المنافسة تواجه نفس المشكلة.