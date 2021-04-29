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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من مجلس النواب.. المخرج محمد سامي بصحبة والدته وحسام غالي وحازم إمام

محمد سامي ووالدته
محمد سامي ووالدته وغالي وحازم

نشر المخرج محمد سامى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة له.


وظهر محمد سامى فى الصورة برفقة والدته وحسام غالي وحازم إمام، وعلق قائلاً: "مع أمي معالي النائب والمشرفين النواب حسام غالي و حازم إمام داخل مجلس النواب".


ويشارك محمد سامي في دراما رمضان بمسلسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.


ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات،  على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».


مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

 

مجلس النواب محمد سامى حازم امام حسام غالي مسلسل نسل الاغراب موقع التواصل الاجتماعي

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