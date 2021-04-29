محمود الليثي ومصطفى قمر يصوران إعلان للبن بقري .. مقلب هندي

وقع المطرب محمود الليثي، ضحية ببرنامج المقالب "خمس نجوم" ، وبمجرد معرفة الليثي أن مخرج الإعلان الذي سيقدمه هندي ظهر عليه التوتر.

محمود الليثي شرب المقلب الذي حضره له مصطفى قمر، حيث من المفترض أن يصور الليثي إعلان منتجات ألبان مع مصطفى قمر في مزرعة، ومخرج الإعلان هندي.

واتصل محمود الليثي بالمطرب مصطفى قمر يشكو له من الإخراج، قائلاً: "انت فين يا مصطفى، أنا قاعد هنا مع مستر مراد، وجايبلي طقم إخراج هندي يا مصطفى، هو أنا تبع الكلام ده يا جدعان؟!".

ووقع المطرب محمود الليثي في موقف محرج خلال استضافته ببرنامج «خمس نجوم»، حيث لم يستطيع أن يفهم تعليمات المخرج الهندي الذي شاركه الحلقة.

وانفعل الليثي علي المخرج الهندي وقام بضربه لولا أن النجم مصطفى قمر تدخل وتدارك الأمر قبل أن يتحول لشجار متبادل.

حل الفنان محمود الليثي ،ضيفًا على الحلقة الـ17 لبرنامج «خمس نجوم»، والذي يقدمه كل من غادة عادل، ومصطفى قمر، وكريم فهمي، ومحمد الشرنوبي، ونور، على قناة «mbc مصر»، مساء اليوم الخميس.

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضيوف لعمل مقالب فيهم، ويتم التصوير من خلال كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يُفجر الكثير من المواقف المضحكة.

وينضم إلى النجوم الخمس في كل حلقة من حلقات البرنامج، أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام. https://youtu.be/Pq2jTloCEA0

