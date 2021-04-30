أول تعليق لنتنياهو على حادث انهيار جسر في إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن مقتل 38 شخصا وإصابة 150 بانهيار منشأة وجسر أثناء مهرجان يهودي شمال إسرائيل، هو مأساة وكارثة.

ومساء أمس، أفادت السلطات الصحية الإسرائيلية بوقوع عشرات القتلى والجرحى بين المستوطنين إثر انهيار منصة في جبل الجرمق شمالي إسرائيل.

وقال متحدث باسم هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن الحادث أسفر حتى الآن عن وفاة 30 شخصًا على الأقل، مشيرًا إلى أنه نجم عن انهيار منشأة خلال مهرجان ديني يهودي في إسرائيل.

كما أعلنت خدمة الطوارئ الإسرائيلية، الدفع بـ 6 مروحيات عسكرية للمساعدة في إجلاء جرحى حادث انهيار جسر شمالي البلاد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن الطواقم الطبية تعمل على تقديم العلاج الطبي لعشرات المصابين.