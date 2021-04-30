مشاهد مرعبة من حادث انهيار جسر شمال إسرائيل.. فيديو

عشرات القتلى والجرحى إثر انهيار جسر في إسرائيل

نشرت وسائل إعلام إسرائيل لقطات مصورة لحادث انهيار جسر شمال إسرائيل.

وقال متحدث باسم هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن الحادث أسفر حتى الآن عن وفاة 30 شخصًا على الأقل، مشيرًا إلى أنه نجم عن انهيار منشأة خلال مهرجان ديني يهودي في إسرائيل، فيما تحدث وسائل إعلام فلسطينية أن عدد القتلى تعدى الـ40 شخصًا.



كما أعلنت خدمة الطوارئ الإسرائيلية، الدفع بـ 6 مروحيات عسكرية للمساعدة في إجلاء جرحى حادث انهيار جسر شمالي البلاد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن الطواقم الطبية تعمل على تقديم العلاج الطبي لعشرات المصابين.