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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عشرات القتلى والجرحى إثر انهيار جسر في إسرائيل

مشاهد مرعبة من حادث انهيار جسر شمال إسرائيل.. فيديو

جانب من تدافع الإسرائيليين
جانب من تدافع الإسرائيليين في مكان الحادث

نشرت وسائل إعلام إسرائيل لقطات مصورة لحادث انهيار جسر شمال إسرائيل.

وقال متحدث باسم هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن الحادث أسفر حتى الآن عن وفاة 30 شخصًا على الأقل، مشيرًا إلى أنه نجم عن انهيار منشأة خلال مهرجان ديني يهودي في إسرائيل، فيما تحدث وسائل إعلام فلسطينية أن عدد القتلى تعدى الـ40 شخصًا.


كما أعلنت خدمة الطوارئ الإسرائيلية،  الدفع بـ 6 مروحيات عسكرية للمساعدة في إجلاء جرحى حادث انهيار جسر شمالي البلاد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن الطواقم الطبية تعمل على تقديم العلاج الطبي لعشرات المصابين.

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مروحيات عسكرية تشارك في إنقاذ جرحى حادث انهيار جسر في إسرائيل

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ارتفاع قتلى انهيار جسر في إسرائيل إلى 30 شخصا

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مروحيات عسكرية تشارك في إنقاذ جرحى حادث انهيار جسر في إسرائيل

ارتفاع قتلى انهيار جسر في إسرائيل إلى 30 شخصا

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