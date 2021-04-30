عمر كمال و حمو بيكا فى ورطة بسبب دفع حساب سحور فى مدينتى .. شاهد

قام عمر كمال ، مطرب المهرجانات ، بعمل مقلب فى حمو بيكا ونشر عمر كمال فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وظهر فى الفيديو عمر كمال يحاول إقناع حمو بيكا بـ دفع شيك السحور ولكن بعد حوار كبير ترك حمو بيكا عمر كمال وجعله يدفع .

وعلق عمر كمال على الفيديو قائلا: “ لما تكون كحيان وتروح تتسحر فى مدينتى ”.

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و كشف المطرب عمر كمال أسرارا عن حياته الشخصية والفنية والسيناريوهات البديلة، لما حدث فى «حفلة الاستاد» مع صديقه حسن شاكوش .



صرح "كمال" خلال لقائه مع الإعلامى "أحمد سالم" فى برنامج" لحظات جريئة" المذاع على قناة" القاهرة و الناس"، بأنه نادم على جملة «خمور وحشيش» في اغنية «بنت الجيران» التى قام بغنائها مع حسن شاكوش فى حفل عيد الحب بالاستاد و خاصة مقطع «خمور و حشيش» و الذى أثار الكثير من الجدل .