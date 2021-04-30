تحذيرات من انهيار القطاع الطبي شمال شرق سوريا بسبب نقص الإمدادات الطبية

حذرت لجنة الإنقاذ الدولية، أمس، من أن معدات فحص فيروس كورونا ستنفد خلال أسبوع في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا التي تشهد منذ أسابيع ارتفاعاً في عدد الإصابات.

وتعاني مناطق سيطرة الأكراد أساساً من نقص طبي حاد فاقمه التهديد الذي فرضه فيروس كورونا وسط خشية من العجز عن احتواء انتشار الوباء.

وقالت ميتسي باسويل من لجنة الإنقاذ الدولية في بيان إن "القدرة على إجراء الفحوصات في شمال شرق (سوريا) لم تكن يوماً كافية، وقد تنعدم تماماً الآن".

وأوضحت المنظمة أن المختبر الوحيد الذي يتم فيه إجراء الفحوصات ومقره مدينة القامشلي، "قد يضطر إلى وقف فحوصات كورونا خلال أقل من أسبوع جراء النقص الخطير" في معدات الفحص.

واعتبرت أن ذلك سيكون "له تداعيات خطيرة (...) مع عدم تمكن العاملين الطبيين من تحديد أي إصابات جديدة، وتعقب مسار (المرض) او حتى إدراك حقيقة انتشار المرض".

وحذرت المنظمة من أن القطاع الطبي في شمال شرق سوريا "يقترب" من الانهيار.

وسجلت مناطق سيطرة الإدارة الذاتية حتى الآن 15796 إصابة بينها 571 وفاة. وقد ارتفع عدد الإصابات بنسبة 243 في المئة بين شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل، كما أن نتائج نحو نصف الفحوصات التي أجريت الأسبوع الماضي جاءت إيجابية.

