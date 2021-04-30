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إلهام أبو الفتح
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تكنولوجيا

وداعا لجميع الإشعارات..

واتساب يقدم ميزة جديدة تتعلق بـ الدردشات المزعجة

واتساب
واتساب

أتاح تطبيق المراسلة الفورية واتساب Whatsapp، المملوك لشركة فيسبوك Facebook، خلال عام 2016، خاصية تسمى "الإشارة" والتي تسمح للمستخدمين في الدردشات الجماعية الإشارة إلى أصدقائهم ضمن المحادثة بإضافة الرمز (@) قبل الرقم أو الاسم من أجل تنبيه المستخدم الذي تم الإشارة إليه ولفت انتباهه إلى الرسالة.

 

ولكن المزعج في هذه الميزة حسبما ذكر موقع "zeebiz"، هو أنه عندما يقوم المستخدم بكتم صوت إحدى المحادثات الجماعية على واتساب، يحصل على تنبيهاً إذا أشار إليه أحد المشاركين في الدردشة ليصلك إشعار بالرسالة، مما قد يتسبب في الإزعاج للمستخدم في حالة إذا أراد أكثر من شخص ضمن أعضاء المجموعة لفت انتبه إلى المحادثة.

 

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ولكن تطبيق التراسل الفورى على وشك تغيير ذلك، حيث يختبر "واتساب" في الوقت الحالي ميزة جديدة ومخصصة لكتم هذا النوع من الإشعارات المزعجة، فحسبما ذكر موقع "WaBetaInfo"، فقد أتاحت منصة المراسلة الفورية الشهيرة في أواخر العام الماضي، أربع ميزات جديدة هي: "كتم صوت دائما" لكتم صوت الدردشات إلى الأبد، وإلغاء مكالمات إصدار تطبيق الأعمال، إلى جانب واجهة مستخدم وأدوات جديدة لاستخدام التخزين.

ميزة كتم الصوت دائما بـ واتساب

 

ووفقًا لتقرير صادر عن WaBetaInfo، وهو موقع يتتبع ميزات واتساب الجديدة، فأنه على الرغم من أن ميزة كتم إشعارات الدردشات الجماعية المزعجة شائعة الاستخدام حاليا، إلا أنه لا يزال بإمكان المستخدمين تلقي الإشعارات من المجموعات مع تفعيل خاصية كتم الصوت عندما يذكره شخص ما في رسالة.

 

كيفية كتم صوت إشعارات الإشارة بمجموعات واتساب

ولكن باستخدام الميزة الجديدة، سيعمل النظام الاساسي للتطبيق في كل مرة يتلقى فيها المستخدم إشعارات "الإشارة" ضمن مجموعات المشارك بها، على التحقق ما إذا قام المستخدم بكتم صوت هذه المجموعة وأن أحد الاعضاء يشير إليه في رسالة، فلن يرسل واتساب اشعار لهذه الإشارة.

 

وفي الوقت الحالي، يختبر واتساب ميزة "كتم الإشعارات" الجديدة لاصداراته على أنظمة التشغيل iOS و أندرويد وسطح المكتب، وكما ستعمل الخاصية المنتظرة مع دعم الأجهزة المتعددة في نفس الوقت، والتي يعمل فريق مطورو واتساب على اختبارها منذ فترة طويلة.

وسيتيح دعم الأجهزة المتعددة بـ"واتساب" استخدام خدمة الدردشة عبر 4 أجهزة في نفس الوقت دون الحاجة إلى اتصال هاتفك الرئيسي بالإنترنت، وسوف يؤدي مزامنة إجراءات الدردشة القادمة لتجاهل صوت الدردشة من أي جهاز آخر مرتبط عند تفيل ميزة الكتم الجديدة.

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