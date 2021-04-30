عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: استلام 2 ألف طن قمح بالصوامع منذ بداية موسم التوريد

صدى البلد

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام  أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي،مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع،حيث وصل إجمالي الكميات الموردة إلى 32 ألف و627طن و196كجم ،وذلك منذ بداية موسم التوريد"15 أبريل الجاري وقبيل بدء أعمال التوريد صباح اليوم الجمعة"


جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة  لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والماليةبالمحافظة،وهيئة سلامة الغذاء،والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد،والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة


يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2مليون 221 ألف و488 أردباً بما يعادل( 333 ألف و556 طناً)،فيما يبلغ  إجمالي السعات التخزينية أكثر من  230ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية،بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم،وذلك بجانب  أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة. 

إمام وخطيب ببني سويف: غزوة بدر من أيام الله

من جانب آخر قال الدكتور مبروك محمد، إمام وخطيب مسجد الرضا، ببني سويف، إن يوم بدر من أيام الله سبحانه وتعالي، حيث جاء فيه التثبيت والتأييد من الله عزوجل لعباده المؤمنين الذين أوذوا وأخرجوا من ديارهم بغير حق فأذن الله لهم بأن يدفعوا الظلم عن دينهم ووطنهم وأنفسهم وبشرهم بالنصر العظيم.

وأضاف أن غزوة بدر الكبرى والتي وقعت في الــ 17 من شهر رمضان  للسنة الثانية من الهجرة سماها الله بيوم الفرقان الذي فرق به بين الحق والباطل.

جاء ذلك خلال إقامة شعائر صلاة  الجمعة بمسجد الرضا "المسجد الكبير" بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

القمح الصوامع الأقماح بني سويف محافظ بني سويف صلاة الجمعة يوم الجمعة غرفة العمليات الرئيسية شهر رمضان

موضوعات متعلقة

مواجهات شرسة.. تعرف على مباريات ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية

ترشيحاتنا

أجاي يتلقى عروضا أوروبية.. والأهلي يبدأ مفاوضات تمديد عقده

الأهلي وصن داونز.. مواعيد مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

لا بديل عن الأهلي.. أول رد فعل من وليد أزارو على اهتمام الزمالك بضمه

أكسجين وأجهزة أشعة.. رئيس الوزراء يتابع مع محافظ كفر الشيخ الوضع الصحي خلال كورونا

قرعة دورى أبطال إفريقيا.. تعرف على مشوار الأهلي في البطولة

5 أيام متواصلة.. تعرف على حقك في الإجازات بالقانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص| سمير غانم يلحق بابنته إيمي في مستشفى العزل

محافظ القاهرة: غلق جميع الحدائق والمتنزهات خلال شم النسيم

الكاف يصدر بيانا رسميا قبل إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

دلال عبد العزيز تعاني من كورونا وتخضع للعزل بأحد المستشفيات| خاص

إغلاق جميع شواطئ ومتنزهات دمياط خلال شم النسيم

السجن 10 سنوات.. الرئيس السيسي يوقع قانونا بتشديد عقوبة ختان الإناث

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ