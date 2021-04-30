محافظ بني سويف: استلام 2 ألف طن قمح بالصوامع منذ بداية موسم التوريد

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي،مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع،حيث وصل إجمالي الكميات الموردة إلى 32 ألف و627طن و196كجم ،وذلك منذ بداية موسم التوريد"15 أبريل الجاري وقبيل بدء أعمال التوريد صباح اليوم الجمعة"



جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والماليةبالمحافظة،وهيئة سلامة الغذاء،والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد،والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة



يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2مليون 221 ألف و488 أردباً بما يعادل( 333 ألف و556 طناً)،فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية،بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم،وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.

من جانب آخر قال الدكتور مبروك محمد، إمام وخطيب مسجد الرضا، ببني سويف، إن يوم بدر من أيام الله سبحانه وتعالي، حيث جاء فيه التثبيت والتأييد من الله عزوجل لعباده المؤمنين الذين أوذوا وأخرجوا من ديارهم بغير حق فأذن الله لهم بأن يدفعوا الظلم عن دينهم ووطنهم وأنفسهم وبشرهم بالنصر العظيم.

وأضاف أن غزوة بدر الكبرى والتي وقعت في الــ 17 من شهر رمضان للسنة الثانية من الهجرة سماها الله بيوم الفرقان الذي فرق به بين الحق والباطل.

جاء ذلك خلال إقامة شعائر صلاة الجمعة بمسجد الرضا "المسجد الكبير" بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.