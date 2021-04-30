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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

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عطل يضرب موقع فيسبوك في أمريكا وأوروبا

فيسبوك
فيسبوك

عانى عدد كبير من مستخدمي موقع فيسبوك Facebook، في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال الساعات الماضية حتى الآن، من عطل فني بتطبيق التواصل الاجتماعي حيث ظهرت شاشة سوداء أمام المستخدمين عند محاولة تسجيل الدخول.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، أبلغ مستخدمو موقع "فيسبوك" عن عدد من المشكلات عند محاولة تسجيل الدخول إلى حساباتهم منذ صباح اليوم وحتي الآن، في مناطق متفرقة من العالم.

ومنذ صباح اليوم الجمعة 30 أبريل، بدأ المستخدمون بالإبلاغ عن أعطال مختلفة في خدمات شبكة فيسبوك منذ حوالى الساعة الثامنة صباحا، ولا يزال مئات الأشخاص متأثرين من انقطاع الخدمة حتي الآن.

وأفاد موقع الويب المستقل DownDetector الذي يتتبع أعطال التطبيقات عبر الإنترنت، أن أكثر من 800 شخص لم يتمكنوا من الوصول إلى حساباتهم، فيما اشتكي مئات الاشخاص بظهور شاشة سوداء استقبلتهم بمحاولة الوصول إلى قنواتهم الإخبارية.

ومازال فيسبوك يواجه عطلا تقنيا في عدد من الدول بينها المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا والولايات المتحدة الأمريكية، كما أبلغ المستخدمون في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبلغاريا أيضًا عن تعرضهم للعطل.

وتسبب العطل في معاناة 42% من المستخدمين من انقطاع كلى في خدمات  فيسبوك، بينما واجه حوالى 40% من عدم القدرة على تسجيل الدخول إلى حساباتهم، كما توقفت التطبيقات التابع للشبكة الاجتماعية لدى حوالى 17% من المستخدمي.

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