محافظ البحيرة: إنشاء 265 مدرسة بـ1.6 مليار جنيه ضمن منظومة التعليم الجديدة

إفتتاح مدرسة الشهيد محمد أحمد الشاذلي

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ، على أن قطاع التعليم ما قبل الجامعي أحد أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى قائمة المشروعات القومية التي توليها الدولة إهتماماً كبيراً.

وأوضح محافظ البحيرة، الى انه تم إنشاء 265 مدرسة بتكلفة تجاوزت 1.6 مليار جنيه ضمن المنظومة الجديدة للتعليم بالبحيرة والتي تستهدف إنشاء مدارس جديدة وتطوير وإصلاح التعليم والإرتقاء بالعملية التعليمية وتهيئة الأجواء المناسبة، وكذلك تحسين الأداء الوظيفي للمعلمين والإرتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب.

كما أشاد محافظ البحيرة بالمشاركات المجتمعية ودورها المهم والحيوي فى التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم في كافة المجالات.