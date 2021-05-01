تقارير: التعاقد مع نيمار أولوية برشلونة في الميركاتو الصيفي

أكدت تقارير إذاعية، اليوم السبت، أن نادي برشلونة الإسباني يرغب في إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت إذاعة “ راك 1" الإسبانية، أن إعادة نيمار هو الأولوية لـ برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الإذاعة إلى أن النادي يرغب في إعادة اللاعب، كما يرغب اللاعب في العودة لصفوف البارسا، وأن الطرفين تحدثا بالفعل، ولهذا السبب لم يجدد عقده مع برشلونة حتى الآن.

وأكدت الإذاعة أن محادثة جمعت ناديي باريس سان جيرمان وبرشلونة، ولكن النادي الفرنسي أبدى رفضه لفكرة التفريط في نيمار.

يذكر أن نيمار دا سيلفا انتقل لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة عام 2017، مقابل 222 مليون يورو.