الصحة: 95 مليون مواطن استفادوا من 16 مبادرة رئاسية للصحة العامة

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن عدد المبادرات الرئاسية للصحة العامة وصل حاليا إلى 16 مبادرة، تغطي مختلف الفئات العمرية والمجتمعية.

وأوضح المتحدث - في مداخلة مع برنامج "اليوم" المذاع عبر قناة " دي إم سي " أن إجمالي المستفيدين من المبادرات الرئاسية للصحة العامة بلغ نحو 95 مليون مواطن.

وقال إن تلك المبادرات أحدثت تحولا مهما في استراتيجية الدولة للتعامل مع صحة المواطنين، من خلال الانتقال من التركيز على علاج المرض بعد الإصابة به إلى تبني نهج وقائي يستهدف الحفاظ على صحة المواطن والكشف المبكر عن الأمراض والتدخل العلاجي في الوقت المناسب.

وأضاف عبد الغفار أن الدولة كانت تتعامل في السابق مع المريض بعد إصابته بالمرض ، بينما تستهدف المبادرات الرئاسية الوصول إلى المواطنين قبل الإصابة، من خلال تعزيز الوقاية وإجراء الفحوصات الطبية والكشف المبكر، مشيرا إلى أن البداية كانت بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن المبادرات لم تغفل جانب الصحة النفسية، باعتبارها جزءا أساسيا من منظومة الصحة العامة، مؤكدا أهمية الاهتمام بالصحة النفسية إلى جانب الصحة الجسدية.

وشدد عبد الغفار على حرص الدولة على ضمان استدامة هذه المبادرات، من خلال دمجها ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة والسكان، بما يضمن استمرار تقديم خدماتها للمواطنين، موضحا أن تمويلها يتم من خلال الخزانة العامة للدولة.